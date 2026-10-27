"Гарантій поки що немає": Туск назвав ймовірну дату та місце тристоронньої зустрічі по Україні

У листопаді в Абу-Дабі можуть відбутися мирні переговори за участю США, Росії та України.

Таку заяву під час засідання уряду зробив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи телефонну розмову лідерів Норвегії та Фінляндії Йонаса Гара Стьоре та Александра Стубба з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, повідомляють Wiadomosci.

За його словами, мирні переговори починають набувати конкретних обрисів у плані організації. Він зазначив, що хоча "поки що немає жодних гарантій", тристоронні переговори попередньо заплановано на період після 4 листопада — найімовірніше, в Абу-Дабі.

"Я отримав повідомлення від прем’єр-міністра Норвегії, в якому він підтвердив, що обидва лідери — у політичному сенсі — беруть на себе відповідальність за хід цієї розмови. При цьому він запевнив мене, що все, про що ми домовлялися раніше, було викладено в дусі повної лояльності", — сказав Туск.

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Політик наголосив, що Стьоре та Стубб пішли на "робочий контакт" із Кремлем після попередніх консультацій — зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

Туск, посилаючись на слова свого норвезького колеги, зазначив, що розмова з Путіним тривала півтори години, і у європейських лідерів нібито склалося "стримано-оптимістичне" враження щодо можливості проведення конструктивних переговорів.

Глава польського уряду зізнався, що ставиться до цих відомостей з обережністю, і порадив фінському та норвезькому політикам бути надзвичайно пильними та обережними, оскільки інтереси та порядок денний Росії чітко визначені.

"Не варто плекати ілюзій, що досягти угоди буде легко", — зазначив глава уряду Польщі.

Тим часом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що його керівник, як і раніше, готовий до зустрічі із Зеленським і навіть береться гарантувати йому повну безпеку під час візиту до Москви.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не вірить, що переговори з Путіним будуть конструктивними, оскільки він не виявляє ані найменшої готовності до миру.