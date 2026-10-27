Путін готовий зустрітися із Зеленським, — Ушаков

Кремлівський диктатор Володимир Путін у розмові зі Стуббом і Стьоре підтвердив, що український президент Володимир Зеленський може приїхати до Москви.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, пише ТАСС

У вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Путіним. За даними Гельсінкі, мета дзвінка полягала в тому, щоб безпосередньо донести до російського президента позицію щодо майбутніх переговорів про припинення війни.

Російський лідер заявив Стуббу та Стьоре, що Зеленському у разі приїзду до Москви будуть забезпечені всі умови, зокрема безпека.

За словами Ушакова, контакт на рівні керівників РФ та України має сенс після завершення переговорного процесу, для підписання документів.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що Стубб і Стьоре під час телефонної розмови з Путіним не висували жодних нових пропозицій щодо врегулювання ситуації в Україні, і що передумов для системного підходу Європи до цього питання поки що немає.

У свою чергу, глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Фінляндія та Норвегія не бажають виступати посередниками у врегулюванні українського конфлікту, але підтримують ідею тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен критично оцінила телефонні переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з главою Кремля Володимиром Путіним. За її словами, з огляду на триваючі агресивні напади на Україну та щоденну гібридну війну проти Європи, немає жодних ознак того, що Росія дійсно прагне миру.

Також повідомлялося, що Європа шукає представника для переговорів із Путіним.