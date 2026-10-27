Путин готов встретиться с Зеленским, — Ушаков

Кремлевский диктатор Владимир Путин в разговоре со Стуббом и Стёре подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС

Во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поговорили с Путиным по телефону. По данным Хельсинки, цель звонка заключалась в том, чтобы напрямую донести до российского президента позицию относительно предстоящих переговоров о прекращении войны.

Российский лидер заявил Стуббу и Стере, что Зеленскому в случае приезда в Москву будут обеспечены все условия, в том числе безопасность.

По словам Ушакова, контакт на уровне руководителей РФ и Украины имеет смысл после окончания переговорного процесса, для подписания документов.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Стубб и Стере в ходе телефонного разговора с Путиным не выдвигали никакие новые предложения по украинскому урегулированию, и что предпосылок системного подхода Европы к этому вопросу пока нет.

В свою очередь глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Финляндия и Норвегия не хотят играть роль посредников в урегулировании украинского конфликта, но поддерживают идею трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен критически оценила телефонные переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с главой Кремля Владимиром Путиным. По ее словам, учитывая продолжающиеся агрессивные нападения на Украину и ежедневную гибридную войну против Европы, нет никаких признаков того, что Россия действительно стремится к миру.

Также сообщалось, что Европа ищет представителя для переговоров с Путиным.