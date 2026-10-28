"Ми готові": Зеленський назвав ймовірну дату тристоронніх переговорів по Україні
Тристоронні переговори щодо завершення війни між Росією, Україною та США можуть відбутися вже незабаром після проміжних виборів у США, запланованих на 3 листопада.
Як передбачається, зустріч відбудеться в Абу-Дабі під егідою американської сторони. Спочатку її планували на кінець листопада, але вона може відбутися вже 10 листопада, заявив у інтерв’ю The Sun президент Володимир Зеленський.
За його словами, Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні переговорів і навіть пропонував організувати їх уже 1 листопада.
"Ми готові до діалогу, готові до переговорів у будь-якому форматі. Ми готові обговорювати будь-які теми, навіть ті, що є для нас надзвичайно чутливими… Можливо, обговорювати деякі питання навіть несправедливо, але ми готові — я не хочу, щоб склалося враження, ніби ми блокуємо переговорний процес", — заявив політик.
Він також наголосив, що американському лідеру Дональду Трампу необхідно змінити свою позицію та перестати підлещуватися до Путіна. США мають зберігати нейтралітет, але при цьому чітко усвідомлювати, що Росія є агресором:
"Якщо Сполучені Штати — наш надійний партнер — усвідомлять, що мета Путіна — окупувати та знищити нас, то вони не можуть бути на боці Путіна".
Раніше Дональд Трамп неодноразово звинувачував Зеленського в тому, що той "перешкоджає укладенню угоди".
Співрозмовник видання зізнався, що зараз дуже складно відповісти на питання, до чого зараз ближча ситуація — до ескалації чи до миру. Він зазначив, що все залежить "від волі різних країн та їхніх лідерів".
Напередодні, 27 листопада, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також зазначав, що тристороння зустріч може відбутися після 4 листопада. При цьому він скептично ставиться до того, що Росія піде на якісь мирні кроки, оскільки вона чітко дала зрозуміти, що не відступить від своїх вимог, озвучених раніше.
Таку ж думку раніше висловила й прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Коментуючи дзвінок Путіну, який зробили президент Фінляндії Олександр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, вона зазначила, що не бачить жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою, з огляду на гібридну війну, яка триває щодня, або з Україною, яка щодня зазнає жорстоких і агресивних атак.
Нагадаємо, які нові вимоги висунув Путін на переговорах щодо України.
Також повідомлялося, що спікер Конгресу США розповів про підготовку до тристоронніх переговорів щодо України.