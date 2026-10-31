Обошла мужа: у первой леди США больше шансов на получение премии мира, чем у Дональда Трампа, — The Telegraph

Первая леди США Мелания Трамп оказалась едва ли не единственным человеком в Белом доме, искренне заинтересованным в прекращении войны в Украине. Супруга Дональда Трампа сыграла важную роль в проведении гуманитарной миссии в Олешках, благодаря чему может стать лауреатом Нобелевской премии мира, о которой так мечтает её муж.

Пока Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет занимаются резкой риторикой и делают громкие заявления по поводу конфликта, первая леди США сумела незаметно добиться спасения большого числа украинцев. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Роль Мелании Трамп в гуманитарной миссии в Олешках

Роль Мелании Трамп в проведении миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области привлекла внимание всего мира. У этого события есть ещё один важный нюанс: ей удалось заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров, которые завершились договоренностями, не нарушёнными в ходе операции.

"Есть особая ирония в том, что именно Мелания, а не её муж, однажды может стать серьёзной претенденткой на Нобелевскую премию мира", — говорится в публикации.

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Автор подчеркнул, что первая леди США — необычная личность среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again). Она — уроженка Словении, однако является первой супругой американского президента, родной язык которой — не английский.

"Её европейское происхождение придаёт ей особый взгляд на вещи, которого, как иногда кажется, явно не хватает администрации, инстинкты которой основаны на всё более замкнутой версии американского национализма", — пишет издание.

Супруга Дональда Трампа рассказывала, что именно она вместе со своим представителем принимала непосредственное участие в налаживании контактов между российской и украинской сторонами по вопросу спасения людей в Олешках. Однако это не единственные заслуги Мелании в урегулировании ситуации в Украине: ранее первая леди способствовала воссоединению украинских детей с их семьями.

Учитывая эти действия Мелании Трамп, которые автор характеризует как нетипичные для первой леди США, вероятно, именно её могут выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира уже в следующем году.

Напомним, 30 октября Мелания Трамп заявила, что более 750 человек решили покинуть город Олешки.

Издание Fox News Digital сообщило, что соглашение между РФ и Украиной предусматривает продолжение гуманитарных операций в регионе, за исключением Олешек, а координировать их будет сама Мелания Трамп.