Не только Олешки: Мелания Трамп будет координировать новую гуманитарную операцию в Херсонской области, — СМИ

Соглашение, подписанное 23 октября в Беларуси уполномоченными по правам человека Украины и России, не ограничивается разовой миссией в Олешках. Документ предусматривает продолжение гуманитарных операций в регионе, а координировать их должна первая леди США Мелания Трамп.

Договоренность по Олешкам оказалась не разовой, ведь подписанные документы предусматривают и продолжение гуманитарных операций в Херсонской области, координацию которых должна осуществлять первая леди США Мелания Трамп. Об этом сообщает Fox News Digital, получившее страницы с подписями под соглашением.

Документ 23 октября подписали российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец. Сами представители двух стран для этого встретились в Беларуси.

Соглашение содержит подробный план операции: доставку в оккупированные Олешки продуктов питания, чистой воды, медикаментов и врачей, а также обеспечение безопасного коридора для жителей, желающих покинуть город.

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По словам старшего советника Мелании Трамп Марка Бекмана, она в течение нескольких недель вела переговоры между украинскими и российскими чиновниками и в итоге завоевала доверие обоих правительств, чтобы выступить в качестве их "исключительного посредника".

Соглашение о дальнейшей помощи Херсонской области было подписано 23 октября в Беларуси

Последовательность событий была следующей: сначала её команда обратилась в Киев с вопросом, согласится ли Украина предоставить ей этот статус в отношениях с Москвой. Киев, по словам Бекмана, ответил официальным письмом, после чего команда связалась с российской стороной, и Владимир Путин направил письмо, в котором предоставил ей эту самую роль.

"Отношения первой леди как с Россией, так и с Украиной долгое время были прочными. В них много доверия, и они принесли много успехов", — сказал Бекман в интервью Fox News Digital.

О ситуации в Олешках первая леди узнала в сентябре, во время недели Генеральной Ассамблеи ООН: вопрос о кризисе в городе был поднят на мероприятии "Fostering the Future Together", которое она проводила. К тому моменту она уже способствовала возвращению 34 украинских и российских детей в семьи в рамках шести отдельных инициатив.

Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно

Олешки расположены на противоположном от Херсона берегу Днепра. До 2022 года здесь проживало около 24 тысяч человек; Россия захватила город в начале полномасштабного вторжения, и за годы оккупации и боевых действий население сократилось примерно до двух тысяч человек, преимущественно пожилых.

Город находится прямо на линии фронта: российские войска используют его в качестве базы для нанесения ударов через реку по Херсону, а украинские силы наносят удары по российским позициям в городе и вокруг него. Дороги заминированы, не хватает еды и лекарств, базовые услуги практически не работают.

Для Киева такая операция означает сложный компромисс, отмечает Fox News Digital: в городе остаются украинцы, нуждающиеся в помощи, однако прекращение огня в то же время временно снимает военное давление с российских подразделений, действующих в этом районе.

Ранее сообщалось, что жители Олешек смогут сами выбрать, уезжать ли им в Украину или в Россию, а те, кто решит остаться, получат помощь на месте. Лубинец рассказал, что после разминирования дороги в городе будут работать представители Украины, США и России.

Также сообщалось, что режим прекращения огня в районе Олешек вступил в силу в ночь на 27 октября — в три часа по киевскому времени. Тишину ввели