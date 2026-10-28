Жителям Олешок предоставят выбор — выезд в Украину или в Россию, — Лубинец

Жители оккупированных Олешек смогут сами выбрать, уезжать ли им в Украину или в Россию, а те, кто решит остаться, получат помощь на месте. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что после разминирования дороги в городе будут работать представители Украины, США и России.

Для подготовки гуманитарной миссии в Олешках были созданы две переговорные группы — украинская и российская. Первую возглавляет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, вторую — российская сторона во главе с Яной Лантратовой. О деталях договоренностей омбудсмен рассказал в интервью телеканалу "1+1".

По его словам, формат переговоров уже существовал, но его расширили, и за несколько недель стороны согласовали четыре пункта: режим тишины, разминирование дороги в Олешки, доставку гуманитарной помощи и возможность для жителей покинуть город. Разминирование уже началось.

В город планируется доставить продукты питания, воду, медикаменты и оборудование для местной больницы. Все новые инициативы зафиксированы в документе, который, по словам Лубинца, будет обнародован позже.

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"Как только дорога будет разминирована и туда будет доставлен гуманитарный груз, на месте автоматически появятся представители трёх стран: Украины, Соединённых Штатов и Российской Федерации. Все, кто нуждается в какой-либо помощи, получат её от трёх стран. Все, кто хочет выехать в Украину, будут иметь такую возможность. Все, кто хочет выехать в Россию, также получат такую помощь", – сказал омбудсмен.

По его словам, россияне согласились с тем, что жители города могут отправиться как в сторону России, так и в сторону Украины. Правозащитники подчеркивали необходимость проведения отдельной информационной работы с людьми, чтобы те понимали свои возможности.

Есть жители, которые заявили о намерении никуда не уезжать. Для этой категории отдельно разрабатывается механизм, чтобы помощь поступала им на месте — насколько это вообще возможно в таких условиях.

Тех, кто выберет Украину, будут сопровождать отдельно: встречать, размещать и оказывать помощь уже здесь. По словам Лубинца, над этим работают все органы власти под его руководством.

Украинская и российская стороны распространяют информацию одновременно и с одинаковыми ссылками. Поскольку доступ в город был закрыт для всех, участники переговоров обнародовали контактные номера мобильных телефонов для сбора данных и составляют проверенные списки — кто именно и в какой помощи нуждается. Это позволило понять масштаб: сколько нужно автобусов, сколько отдельных машин скорой помощи для людей в тяжелом состоянии. Отдельно прорабатывается вопрос помощи пожилым маломобильным жителям.

Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно

Олешки оказались на грани гуманитарной катастрофы: городу критически не хватает еды, питьевой воды и медикаментов, а без электричества и газа люди лишились базовых условий для жизни. Регулярные поставки продуктов прекратились ещё несколько месяцев назад, ситуацию осложняют заминированные дороги и постоянная угроза обстрелов.

Последние пять месяцев жители выживают за счет домашних консервов, урожая с собственных огородов и единичных грузов, сбрасываемых беспилотниками. Город и окружающие села полностью блокированы российскими войсками, а оккупация длится уже более четырёх с половиной лет — с первых дней полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в районе Олешко в Херсонской области вступил в силу в ночь на 27 октября — в три часа по киевскому времени. Перемирие было введено именно для проведения гуманитарной миссии.

Также сообщалось, что украинские гвардейцы с помощью беспилотников доставили помощь семьям с детьми в оккупированные Олешки: спецназовцы переправили 15 посылок с детским питанием и игрушками общим весом более 600 килограммов.