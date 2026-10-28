Мешканцям Олешок дадуть вибір – виїзд в Україну або до Росії, – Лубінець

Жителі окупованих Олешок зможуть самі обрати, виїжджати їм в Україну чи до Росії, а ті, хто вирішить залишитися, отримають допомогу на місці. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що після розмінування дороги в місті працюватимуть представники України, США та Росії.

Для підготовки гуманітарної місії в Олешках створили дві перемовні групи – українську та російську. Першу очолює Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, другу – російська сторона на чолі з Яною Лантратовою. Про деталі домовленостей омбудсмен розповів в інтерв'ю для 1+1.

За його словами, формат переговорів уже існував, але його розширили, і за кілька тижнів сторони узгодили чотири речі: режим тиші, розмінування дороги до Олешок, доставку гуманітарної допомоги та можливість для мешканців виїхати з міста. Розмінування вже розпочалося.

До міста планують привезти їжу, воду, медикаменти й устаткування для місцевої лікарні. Усі нові ініціативи зафіксовані в документі, який, за словами Лубінця, оприлюднять згодом.

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"Як тільки буде розмінована дорога і буде доставлений гуманітарний вантаж туди, автоматично на місці будуть представники трьох країн – України, Сполучених Штатів і Російської Федерації. Всі, хто потребують будь-якої допомоги, вони всі її отримають з боку трьох країн. Всі, хто хочуть виїхати в Україну, будуть мати таку можливість. Всі, хто хочуть виїхати в Росію, так само їм буде надана така допомога", – сказав омбудсмен.

Росіяни, за його словами, погодилися, що жителі міста можуть вирушити як у бік Росії, так і в бік України. Правозахисники наголошували на потребі окремої інформаційної роботи з людьми, щоб ті розуміли свої можливості.

Є мешканці, які заявили про намір нікуди не їхати. Для цієї категорії окремо опрацьовують механізм, щоб допомога надходила їм на місці – наскільки це взагалі можливо в таких умовах.

Тих, хто обере Україну, супроводжуватимуть окремо: зустрічатимуть, розселятимуть і допомагатимуть уже тут. Над цим, за словами Лубінця, працюють усі органи влади під його координацією.

Українська та російська сторони поширюють інформацію одночасно й з однаковими посилами. Оскільки доступу до міста не мав ніхто, перемовники оприлюднили контактні мобільні телефони для збору даних і формують верифіковані списки – хто саме й якої допомоги потребує. Це дало змогу зрозуміти масштаб: скільки потрібно автобусів, скільки окремих швидких для людей у важкому стані. Окремо опрацьовують допомогу літнім маломобільним мешканцям.

Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відомо

Олешки опинилися на межі гуманітарної катастрофи: місту критично бракує їжі, питної води й медикаментів, а без електрики та газу люди втратили базові умови для життя. Регулярне постачання продуктів припинилося ще кілька місяців тому, ситуацію ускладнюють заміновані дороги й постійна загроза обстрілів.

Останні п'ять місяців мешканці виживають за рахунок домашньої консервації, власних городів і поодиноких вантажів, які скидають безпілотники. Місто та навколишні села повністю заблоковані російськими військами, а окупація триває понад чотири з половиною роки – з перших днів повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що режим припинення вогню в районі Олешок на Херсонщині стартував у ніч на 27 жовтня – о третій годині за київським часом. Тишу запровадили саме для проведення гуманітарної місії.

Також повідомлялося, що українські гвардійці за допомогою безпілотників доставили допомогу родинам із дітьми в окуповані Олешки: спецпризначенці переправили 15 пакунків із дитячим харчуванням та іграшками загальною вагою понад 600 кілограмів.