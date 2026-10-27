"Сторони дотримуються домовленостей": в Олешках стартував режим припинення вогню

У ніч на 27 жовтня, о третій годині за київським часом та о четвертій за московським, стартував режим припинення вогню у районі окупованого міста Олешки Херсонської області.

Режим тиші запроваджено задля проведення гуманітарної місії. Про початок місії повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, заявивши, що сторони дотримуються домовленостей.

"Сьогодні в 3.00 за київським часом та 4.00 за московським, на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії, запроваджений режим припинення вогню", — розповів Лубінець.

За його словами, наразі українська та російська сторони дотримуються домовленостей щодо тиші на цьому напрямку. Лубінець нагадав, що раніше українській стороні вдалося досягти угоди щодо Олешок із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

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"Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей", — пообіцяв омбудсмен.

Російська сторона також оголосила про початок режиму тиші у районі Олешок. Про це писали росЗМІ з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

"ЗС РФ запровадили з 04:00 за московським часом режим тиші на херсонському напрямку у зв'язку з підготовкою до гуманітарної операції в Олешках, повідомили у Міноборони", — повідомляють російські медіа.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня у Генштабі Збройних сил України повідомили, що режим тиші у районі окупованих Олешок встановлюється виключно для проведення гуманітарної операції. У відомстві наголосили, що у цей час буде здійснюватися доставка допомоги мешканцям, які залишаються в місті, окупованому ЗС РФ, та підготовка до евакуації цивільного населення.

Напередодні Лубінець закликав повідомляти про людей в Олешках, які потребують допомоги. Йшлося зокрема про літніх людей, маломобільних громадян та тих, хто не може самостійно подбати про себе.