Гуманітарна місія до Олешок: Лубінець закликав повідомляти про людей, які потребують допомоги

Невдовзі в Олешках має розпочатися евакуація населеннях. Омбудсмен закликав передавати інформацію про людей, які потребують допомоги.

Найближчим часом в Олешках Херсонської області заплановано проведення гуманітарної місії. Про це нагадав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що надзвичайно важливо отримати якомога більше інформації про людей, які перебувають у місті та потребують допомоги. Особливо увагу, зазначив посадовець, треба звернути на літніх людей, маломобільних громадян та тих, хто не може самостійно подбати про себе.

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти в організації гуманітарної місії, прошу звертатися до Офісу омбудсмена України та поширювати цю інформацію", — закликав уповноважений з прав людини.

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Окрім того, заявки на допомогу населенню можна надіслати на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua та електронний кабінет.

Дмитро Лубінець також наголосив, що реалізація гуманітарної місії стане можливою завдяки сприянню та координації зусиль Першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп та подякував їй за посередництво та її надзвичайно людяну позицію, яка допомагає створити умови для порятунку українців.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Нагадаємо, Україна погоджувала умови для евакуації цивільних із району Олешок ще у травні.

Утім, російська сторона тривалий час не підтверджувала свою готовність провести гуманітарну місію.

Люди були змушені виживати без їжі, електрики та води й українські військові доставляли в місто продукти за допомогою безпілотників. Натомість окупанти затримували олешківців за отримання гуманітарних пакунків та жорстоко знущалися з людей.

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, вимагаючи гуманітарного перемир'я, доставки їжі та ліків і безпечної евакуації людей, які опинилися в пастці російської окупації. А Меланія Трамп, виступаючи посередником, домоглася тимчасового припинення вогню між Росією та Україною, щоб провести евакуацію цивільних в окупованих Олешках.

Уповноважений Верховної Ради з захисту прав людини Дмитро Лубінець розповів, що рятувальна операція розпочнеться 27 жовтня. Режим тиші діятиме не тільки в Олешках та по усій Херсонській області, і також в інших районах, дотичних до евакуаційної місії.