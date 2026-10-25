Гуманитарная миссия в Олешки: Лубинец призвал сообщать о людях, нуждающихся в помощи
В ближайшее время в Олешках должна начаться эвакуация населения. Омбудсмен призвал сообщать о людях, нуждающихся в помощи.
В ближайшее время в Олешках Херсонской области планируется проведение гуманитарной миссии. Об этом напомнил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он подчеркнул, что чрезвычайно важно собрать как можно больше информации о людях, которые находятся в городе и нуждаются в помощи. Особое внимание, отметил чиновник, следует уделить пожилым людям, маломобильным гражданам и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.
"Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в организации гуманитарной миссии, прошу обращаться в Офис омбудсмена Украины и распространять эту информацию", — призвал уполномоченный по правам человека.
Сообщить важную информацию можно по номерам WhatsApp, Viber и Telegram:
- +38 067 717 51 70
- +38 073 719 81 34
- +38 067 182 55 04
Кроме того, заявки на оказание помощи населению можно отправить по электронной почте hotline@ombudsman.gov.ua и через личный кабинет.
Дмитрий Лубинец также подчеркнул, что реализация гуманитарной миссии станет возможной благодаря содействию и координации усилий первой леди Соединённых Штатов Америки Мелании Трамп, и поблагодарил её за посредничество и её чрезвычайно гуманную позицию, которая помогает создать условия для спасения украинцев.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
Напомним, что Украина согласовывала условия эвакуации мирных жителей из района Олешко еще в мае.
Впрочем, российская сторона долгое время не подтверждала свою готовность провести гуманитарную миссию.
Люди были вынуждены выживать без еды, электричества и воды, и украинские военные доставляли в город продукты с помощью беспилотников. В то же время оккупанты задерживали жителей Олешек за получение гуманитарных посылок и жестоко издевались над людьми.
Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, требуя гуманитарного перемирия, доставки продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации людей, оказавшихся в ловушке российской оккупации. А Мелания Трамп, выступив в роли посредника, добилась временного прекращения огня между Россией и Украиной, чтобы провести эвакуацию мирных жителей из оккупированных Олешек.
Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец сообщил, что спасательная операция начнётся 27 октября. Режим тишины будет действовать не только в Олешках и по всей Херсонской области, но и в других районах, прилегающих к эвакуационной миссии.