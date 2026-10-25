Гуманитарная миссия в Олешки: Лубинец призвал сообщать о людях, нуждающихся в помощи

В ближайшее время в Олешках должна начаться эвакуация населения. Омбудсмен призвал сообщать о людях, нуждающихся в помощи.

В ближайшее время в Олешках Херсонской области планируется проведение гуманитарной миссии. Об этом напомнил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что чрезвычайно важно собрать как можно больше информации о людях, которые находятся в городе и нуждаются в помощи. Особое внимание, отметил чиновник, следует уделить пожилым людям, маломобильным гражданам и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

"Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в организации гуманитарной миссии, прошу обращаться в Офис омбудсмена Украины и распространять эту информацию", — призвал уполномоченный по правам человека.

Видео дня

Сообщить важную информацию можно по номерам WhatsApp, Viber и Telegram:

+38 067 717 51 70

+38 073 719 81 34

+38 067 182 55 04

Кроме того, заявки на оказание помощи населению можно отправить по электронной почте hotline@ombudsman.gov.ua и через личный кабинет.

Дмитрий Лубинец также подчеркнул, что реализация гуманитарной миссии станет возможной благодаря содействию и координации усилий первой леди Соединённых Штатов Америки Мелании Трамп, и поблагодарил её за посредничество и её чрезвычайно гуманную позицию, которая помогает создать условия для спасения украинцев.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

Напомним, что Украина согласовывала условия эвакуации мирных жителей из района Олешко еще в мае.

Впрочем, российская сторона долгое время не подтверждала свою готовность провести гуманитарную миссию.

Люди были вынуждены выживать без еды, электричества и воды, и украинские военные доставляли в город продукты с помощью беспилотников. В то же время оккупанты задерживали жителей Олешек за получение гуманитарных посылок и жестоко издевались над людьми.

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, требуя гуманитарного перемирия, доставки продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации людей, оказавшихся в ловушке российской оккупации. А Мелания Трамп, выступив в роли посредника, добилась временного прекращения огня между Россией и Украиной, чтобы провести эвакуацию мирных жителей из оккупированных Олешек.

Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец сообщил, что спасательная операция начнётся 27 октября. Режим тишины будет действовать не только в Олешках и по всей Херсонской области, но и в других районах, прилегающих к эвакуационной миссии.