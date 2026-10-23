В Олешках временно прекратили огонь для эвакуации мирных жителей — Белый дом

Первая леди США Мелания Трамп добилась временного прекращения огня между Россией и Украиной в оккупированном городе Олешки, чтобы провести эвакуацию мирных жителей.

23 октября в оккупированном городе Олешки были временно приостановлены боевые действия для эвакуации мирных жителей. Локальное перемирие должно начаться 29 октября 2026 года. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп, которая называет себя посредником в этих переговорах, сообщил Белый дом.

"Ситуация в Олешках ужасная. Олешки — прифронтовый город, находящийся на грани катастрофы. Остальное население состоит преимущественно из пожилых жителей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде", — сказала она.

Первая леди добавила, что люди живут в условиях ограниченного электроснабжения, среди заминированных дорог и под постоянными обстрелами. Также она подчеркнула, что без её вмешательства доставить гуманитарную помощь в город и эвакуировать пожилых людей было бы невозможно.

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По её словам, она и её представитель работали напрямую с российским и украинским руководством, чтобы определить условия локального перемирия: цели соглашения, технические процедуры, сроки и процессы.

"Невоенные, гражданские лидеры из обеих стран будут работать вместе, чтобы посетить жителей Олешек в их домах и определить, какая помощь им необходима. Жители, желающие эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и транспорт до желаемого места назначения. Я ожидаю, что некоторые захотят уехать в Россию, а некоторые — в Украину", — отметила Мелания Трамп.

Кроме того, она сообщила, что привлекла американскую медиаорганизацию, которая будет сопровождать и документировать работу российских и украинских команд на месте. Это, по её словам, поможет обеспечить соблюдение пожеланий каждой семьи.

Внимание первой леди на ситуацию в Олешках было обращено в ходе частной беседы на её мероприятии "Совместно содействовать будущему" в Нью-Йорке, которое проходило 22–28 сентября в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как она пояснила, после этого она и её представитель сразу воспользовались каналом связи, налаженным с Россией и Украиной в ходе предыдущих шести воссоединений 34 детей. Обе страны незамедлительно сформировали группы для координации сложных технических вопросов, в частности разминирования, и с того момента все стороны работали круглосуточно.

Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно

Город оказался на грани гуманитарной катастрофы: там остро не хватает еды, питьевой воды и медикаментов. Регулярные поставки продуктов прекратились ещё несколько месяцев назад, а отсутствие электричества и газа лишило жителей элементарных условий для жизни. Добавляют проблем заминированные дороги и постоянная угроза обстрелов.

Последние пять месяцев люди выживают за счёт остатков домашних консервов, урожая с собственных огородов и единичных грузов, сбрасываемых беспилотниками. Украина доставляет гуманитарную помощь именно с помощью дронов, однако это не позволяет переломить ситуацию.

Город и прилегающие села полностью блокированы российскими войсками. Оккупация длится более четырёх с половиной лет с первых дней полномасштабного вторжения, однако положение ухудшалось постепенно и уже в 2026 году переросло в блокаду и голод, о которых заговорили за рубежом.

Ранее сообщалось, что ситуация в Олешках стала предметом переговоров со Стивом Виткоффом, и член украинской делегации пообещал положительные изменения уже на следующей неделе.

Также сообщалось, что в гуманитарной ловушке в городе оказались 47 детей. Чтобы спасти их от голода, вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку.