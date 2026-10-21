Вопрос Олешок обсудили с Виткоффом в Осло: Арахамия пообещал улучшение ситуации

Оккупированные Олешки уже несколько месяцев живут без поставок продуктов, без света и газа, а люди выживают благодаря консервам и грузам, доставляемым с помощью дронов. Теперь этот вопрос вынесли на переговоры с Виткоффом, и член украинской делегации обещает положительные изменения уже на следующей неделе.

На переговорах с Виткоффом в Осло 20 октября был поднят вопрос о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил председатель фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия. Он заявил, что в ближайшее время ожидается улучшение ситуации.

"Дай Бог, на следующей неделе ситуация на гуманитарном треке оживится. В Олешках сложилась очень тяжелая ситуация. Мы вчера обсуждали её, и неформальным итогом этой встречи стало то, что на следующей неделе должны появиться хорошие новости", — сказал он.

Председатель фракции не раскрыл подробностей. Стоит отметить, что украинскую сторону на переговорах 20 октября в Осло представляли президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, заместители главы ОП Кислица и Палиса, а также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Со стороны Соединённых Штатов к переговорам присоединились специальные посланники президента по вопросам мира: Стив Виткофф присутствовал лично, а Джаред Кушнер участвовал удалённо, поскольку заболел гриппом. Также присутствовали представители стран Северной Европы и международных организаций.

Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно

Жители Олешок оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за острой нехватки еды, питьевой воды и медикаментов. Регулярные поставки продуктов прекратились несколько месяцев назад, а без электричества и газа жители лишились базовых условий для жизни. Ситуацию усугубляют заминированные дороги и постоянная угроза обстрелов.

Последние пять месяцев мирные жители выживают за счет остатков домашних консервов, огородов и единичных грузов, сбрасываемых с беспилотников. Украина доставляет гуманитарную помощь с помощью дронов, однако ситуация остается критической.

Российские войска полностью блокировали город и прилегающие населенные пункты. Оккупация Олешек продолжается более четырёх с половиной лет — с первых дней полномасштабного вторжения, но положение ухудшалось постепенно и в 2026 году переросло в блокаду и голод, которые получили международный резонанс.

Ранее сообщалось, что в Олешках в гуманитарной ловушке оказались 47 детей. Чтобы спасти их от голода, вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку.

Кроме того, Украина и Россия находятся на заключительной стадии согласования деталей эвакуации мирных жителей из Олешек на территорию, контролируемую украинским правительством. Стороны прорабатывают договоренности о режиме прекращения огня, чтобы обеспечить безопасность людей во время перемещения.