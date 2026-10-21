Питання Олешок обговорили з Віткоффом в Осло: Арахамія пообіцяв гарну новину

Окуповані Олешки вже кілька місяців живуть без постачання продуктів, без світла й газу, а люди виживають завдяки консервації та вантажам із дронів. Тепер це питання винесли на переговори з Віткоффом, і член української делегації обіцяє позитивні зміни вже наступного тижня.

На переговорах з Віткоффом у Осло 20 жовтня було порушено питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках. Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова фракції "Слуга народу" й член української переговорної делегації Давид Арахамія. Він заявив, що незабаром очікується покращення ситуації.

"Дай Боже, наступного тижня буде пожвавлення на гуманітарному треку. Є дуже важка ситуація в Олешках. Ми її вчора обговорювали, і неформальне досягнення цієї зустрічі — наступного тижня має з'явитися гарна новина", – сказав він.

Деталі голова фракції не розповів. Варто зазначити, що українську сторону на перемовинах 20 жовтня в Осло представляли президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, заступники керівника ОП Кислиця та Паліса, а також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Від Сполучених Штатів до розмови долучилися спеціальні посланці президента з питань миру: Стів Віткофф був присутній особисто, а Джаред Кушнер працював дистанційно, бо захворів на грип. Також були присутні представники країн Північної Європи та міжнародних інституцій.

Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відомо

Олешки опинилися на межі гуманітарної катастрофи через гостру нестачу їжі, питної води та медикаментів. Регулярне постачання продуктів припинилося кілька місяців тому, а без електрики й газу мешканці залишилися без базових умов для життя. Становище погіршують заміновані дороги та постійна загроза обстрілів.

Останні п'ять місяців цивільні виживають завдяки залишкам домашньої консервації, городам і поодиноким вантажам, які скидають із безпілотників. Україна доправляє гуманітарну допомогу дронами, однак ситуація залишається критичною.

Російські війська повністю заблокували місто та прилеглі населені пункти. Окупація Олешок триває понад чотири з половиною роки – із перших днів повномасштабного вторгнення, але становище погіршувалося поетапно й у 2026 році перетворилося на блокаду та голод, які отримали міжнародний резонанс.

Раніше повідомлялося, що в Олешках у гуманітарній пастці опинилися 47 дітей. Щоб урятувати їх від голоду, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування.

Також Україна та Росія перебувають на завершальній стадії узгодження деталей евакуації цивільних з Олешок на підконтрольну українському уряду територію. Сторони опрацьовують домовленості про режим припинення вогню, щоб забезпечити безпеку людей під час переміщення.