"Жест гніву й надії": віцепрезидентка Європарламенту пішла на відчайдушний крок через Олешки

В окупованих Олешках на Херсонщині 47 дітей опинилися в гуманітарній пастці. Щоб урятувати їх від голоду, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування.

Ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині набула настільки вже критичних масштабів, що змушує відомих європейських політиків вдаватися до безпрецедентних кроків, щоб привернути увагу світу до долі цивільних. Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, вимагаючи гуманітарного перемир’я, доставки їжі та ліків і безпечної евакуації людей, які опинилися в пастці російської окупації.

Про початок голодування Пічерно повідомила 20 жовтня 2026 року в соцмережі X.

За її словами, у місті, де до повномасштабної війни жили близько 24 тисяч людей, залишилося приблизно 1700 мешканців, серед них 47 дітей. І всі вони опинилися в пастці на території, окупованій російськими військами. Люди не мають регулярного доступу до їжі та медикаментів, а заміновані дороги роблять спроби виїхати надзвичайно небезпечними.

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"Щоб привернути міжнародну увагу до цієї надзвичайної ситуації, я оголосила голодування", — написала вона.

Італійська політикиня закликала громадські організації, громадян, а також національні й місцеві установи долучитися до ненасильницької акції на підтримку мешканців Олешок. Вона наголосила, що її голодування має стати приводом для ширшої міжнародної мобілізації задля порятунку цивільних через гуманітарну кризу.

"Хто залишається, ризикує померти з голоду, хто намагається втекти, ризикує життям", — заявила політикиня.

Вона закликала домагатися негайного гуманітарного перемир’я, доставки необхідних товарів і створення умов для безпечного виїзду цивільних, які хочуть залишити місто. За словами Пічерно, долучитися до цієї ініціативи мають не лише політики, а й громадські організації та звичайні громадяни.

"Населення Олешок не можна залишати напризволяще", — наголосила вона.

На жест Піни Пічерно вже звернуло увагу італійське видання la Repubblica, яке опублікувало матеріал про гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках. В інтерв’ю журналістам політикиня назвала голодування "жестом гніву й надії" та пов’язала свою акцію із закликом Папи Римського Лева XIV домогтися перемир’я, щоб доправити допомогу жителям окупованого міста.

Що відомо про окупацію Олешок

Місто Олешки розташоване на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Його російські війська окупували 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення. Відтоді Олешки перебувають під контролем РФ, поблизу лінії фронту. Ситуацію значно погіршив підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року, який спричинив масштабне затоплення територій.

За даними Даніель Белл, голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, до повномасштабного вторгнення Росії в Олешках жили близько 24 тисяч людей. Нині там залишилося приблизно 1700 мешканців, серед яких 47 дітей. При цьому наразі в Олешках немає стабільного електропостачання, опалення та водопостачання.

Крім того, місто переживає гостру гуманітарну кризу: людям бракує продуктів, питної води й медикаментів. Так, остання регулярна доставка продуктів автомобільним шляхом, за даними ООН, відбулася 26 травня 2026 року. Відтоді ситуація із забезпеченням мешканців продовольством залишається критичною.

Люди намагаються вирощувати овочі на присадибних ділянках, шукати їжу серед зруйнованих будинків і брати воду з колодязів. Медичні заклади також стикаються з нестачею ліків та необхідних матеріалів. Через небезпеку й атаки безпілотників швидка допомога не завжди може дістатися до хворих.

Чому евакуація залишається небезпечною

Одна з головних проблем — відсутність узгоджених і гарантовано безпечних маршрутів для виїзду цивільних.

Дороги навколо Олешок заміновані. Люди, які намагаються самостійно дістатися безпечніших районів, ризикують потрапити під обстріли або підірватися на мінах. Через це евакуація потребує домовленостей про припинення вогню, гарантій безпеки та координації між сторонами й гуманітарними організаціями.

Україна неодноразово закликала погодити тимчасове припинення вогню для евакуації мешканців. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляв про готовність допомогти з евакуацією за умови згоди обох сторін і наявності гарантій безпеки для цивільних.

Українські військові також намагаються доставляти до міста допомогу безпілотниками через Дніпро. За словами представника 34-ї окремої бригади морської піхоти, від вересня вдалося доправити понад сім тонн вантажів. Серед них — продукти тривалого зберігання, крупи, цукор, засоби гігієни та медикаменти, зокрема інсулін. Однак такі поставки не можуть повністю замінити регулярне постачання та не розв’язують питання безпечного виїзду людей.

Нагадаємо, 19 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що сторони обговорюють останні деталі можливого режиму тиші для вивезення людей з Олешків на підконтрольну Україні територію.

Це сталося після того, як 16 жовтня Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За повідомленням Ватикану, понтифік закликав організувати припинення вогню, щоб до Олешок могли доправити їжу й медикаменти, а цивільні — безпечно залишити місто.