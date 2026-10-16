Папа Римський Лев XIV подзвонив Путіну: говорили про гуманітарну ситуацію в Олешках

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, під час якої порушив питання гуманітарної ситуації в Олешках Херсонської області. Понтифік закликав Путіна до припинення вогню.

За повідомленням Vatican News, припинення вогню вкрай необхідне, щоб забезпечити доставлення харчових продуктів та медичної допомоги, а також для добровільної та безпечної евакуації цивільного населення.

"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння вкрай тяжкою гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області та закликав до припинення вогню, щоб забезпечити доставлення продовольства й медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення", — йдеться в заяві пресслужби Святого Престолу.

Наприкінці розмови Лев XIV підтвердив готовність Святого Престолу сприяти діалогу та миру.

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Останній раз Папа Римський телефонував Путіну ще у червні 2025 року. Тоді він закликав диктатора РФ до мирного жесту і нагадав про мирні ініціативи з обміну полоненими.

Ми вже повідомляли, що СБУ попереджає про підготовку окупантами РФ низки інформаційно-психологічних спецоперацій щодо ситуації у тимчасово окупованому місті Олешки. Підрозділи РФ отримали наказ підготувати серію "компрометуючих" інтерв'ю за участі місцевих жителів.

Нагадаємо, Фокус писав про ситуацію в Олешках і чому російські військові не дають евакуювати звідти цивільних.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що з РФ було узгоджено списки людей для евакуації з Олешок, однак росіяни не підтверджують свою готовність провести гуманітарну місію.