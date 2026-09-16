Критична ситуація в Олешках: росіяни не дають евакуювати людей з окупованого міста

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з російською стороною були погоджені списки людей на евакуацію, але після всіх перемовин росіяни не підтверджують свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей.

"Хотілося б коментувати результат, але Росія вкотре проігонорувала питання норм міжнародного гуманітарного права та елементарної людяності", — зазначив Лубінець в пості на Telegram.

Він розповів, що в України були домовленості з російською стороною та вибудовані чіткі алгоритми. Про критичну ситуацію в місті проінформували низку міжнародних організацій, серед яких — ООН та Штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві. Лубінець закликав міжнародні організації надати відповідну допомогу людям, щоб уникнути масових смертей.

"Окремо я заручився підтримкою Міжнародного Комітету Червоного Хреста про їхню готовність відповідно до свого мандату взяти участь в евакуації людей. Ми погодили список осіб на евакуацію з Олешок. Провели відповідну роботу із Силами безпеки та оборони для забезпечення режиму тиші під час гуманітарної місії. Російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей", — розповів Лубінець.

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Нині люди в Олешках фактично залишаються в сірій зоні, щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.

"Цих людей потрібно рятувати. Бо місто перетворилися на смертельну пастку", — зазначив Лубінець.

За його словами, він отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації на ТОТ Херсонщини, 358 людей терміново потребують допомоги, але це лише ті, про який вдалось дізнатись. Загалом, виходячи з кількості населення Олешок та району, там може залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей.

"А найстрашніше — люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше. Кров у жилах холоне від цих історій. І тому завдання одне — забрати наших людей з цієї смертельної небезпеки", — сказав омбудсмен.

Нагадаємо, Україна вже погоджувала з Росією евакуацію людей з Олешок ще 15 травня.

Тим часом росіяни продовжують атакувати Херсон та цивільних мешканців.