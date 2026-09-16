Критическая ситуация в Олешках: россияне не дают эвакуировать людей из оккупированного города

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с российской стороной были согласованы списки людей для эвакуации, но после всех переговоров россияне не подтверждают свою готовность провести гуманитарную миссию по эвакуации людей.

"Хотелось бы прокомментировать результат, но Россия в очередной раз проигнорировала нормы международного гуманитарного права и элементарную человечность", — отметил Лубинец в посте в Telegram.

Он рассказал, что у Украины были договоренности с российской стороной и выработаны четкие алгоритмы. О критической ситуации в городе проинформировали ряд международных организаций, в числе которых — ООН и штаб-квартира Международного комитета Красного Креста в Женеве. Лубинец призвал международные организации оказать соответствующую помощь людям, чтобы избежать массовых смертей.

"Кроме того, я заручился поддержкой Международного комитета Красного Креста, который выразил готовность в соответствии со своим мандатом принять участие в эвакуации людей. Мы согласовали список лиц, подлежащих эвакуации из Олешко. Провели соответствующую работу с Силами безопасности и обороны для обеспечения режима тишины во время гуманитарной миссии. Российская сторона после проведенных переговоров уже длительное время не подтверждает свою готовность провести гуманитарную миссию по эвакуации людей", — рассказал Лубинец.

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В настоящее время жители Олешек фактически находятся в "серой зоне", ежедневно подвергаются угрозе обстрелов и атак дронов, лишены продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи.

"Этих людей нужно спасать. Потому что город превратился в смертельную ловушку", — отметил Лубинец.

По его словам, он получил 176 обращений по поводу гуманитарной ситуации на временно оккупитанной территории Херсонской области; 358 человек срочно нуждаются в помощи, но это только те, о которых удалось узнать. В целом, исходя из численности населения Олешок и района, там может оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей.

"А самое страшное — люди уже самостоятельно идут через заминированные поля, потому что не видят другого способа выбраться из этого ада. Они рискуют подорваться на мине или попасть под удар дрона, но все равно идут, потому что оставаться в Олешках для них еще хуже. От этих историй кровь в жилах стынет. И поэтому задача одна — вытащить наших людей из этой смертельной опасности", — сказал омбудсмен.

Напомним, что Украина уже согласовала с Россией эвакуацию людей из Олешек ещё 15 мая.

Тем временем россияне продолжают нападать на Херсон и мирных жителей.