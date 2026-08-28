Эвакуация из Херсона: какие города РФ может следующими поставить на грань выживания

Херсон всё ближе к сценарию, при котором зимой город может оставаться без света и тепла по несколько дней, а каждый новый удар РФ сокращает шансы восстановить разрушенную инфраструктуру до наступления холодов. В ОГА уже предупреждают: к зиме может просто ничего не остаться, а жителей призывают уезжать. Фокус выяснял, какие еще города Украины могут оказаться в такой же ситуации.

Российские войска вновь обстреляли Херсонскую ТЭЦ управляемыми авиабомбами. На этот раз повреждения объекта оказались настолько серьезными, что зимой город может столкнуться с длительными перебоями с тепло- и электроснабжением.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. По его словам, после очередного российского удара власти уже не могут рассчитывать на работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме.

Он подчеркнул, что речь идет не только о возможных отключениях на несколько часов или дней. В худшем случае отдельные районы Херсона могут оставаться без электричества и отопления значительно дольше.

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Областные и городские власти совместно с энергетиками, коммунальными службами и правительством уже ищут альтернативные способы обеспечения города теплом и электроэнергией. Однако в ОВА ситуацию называют крайне сложной.

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников в комментарии Фокусу пояснил, что в последнее время российские войска значительно усилили удары именно по критически важной инфраструктуре области. Из-за близости российских позиций восстанавливать поврежденные объекты становится всё сложнее.

"Ситуация действительно тяжелая. Российские войска значительно усилили обстрелы критически важной инфраструктуры. К зиме может ничего не остаться, несмотря на то, что мы восстанавливаем. Мы находимся в двух километрах от них. В такой ситуации очень трудно что-то сделать", — рассказал Толоконников.

По его словам, дополнительную угрозу представляют ударные беспилотники, которые россияне запускают с левого берега Днепра. Из-за минимального расстояния у украинских сил остается слишком мало времени на реагирование.

"И „Шахеды“ наносят удары, не опасаясь быть сбитыми, потому что у нас просто нет возможности их сбить. Им нужно всего лишь перелететь через реку. А еще КАБы, FPV, артиллерия и так далее", — отметил заместитель главы ОВА.

На этом фоне Прокудин вновь призвал жителей Херсона, прежде всего семьи с детьми и пожилых людей, по возможности выехать в более безопасные регионы.

"Если у вас есть возможность, родственники или друзья в более безопасных регионах — уезжайте! Со своей стороны, если вы самостоятельно решитесь на этот шаг — мы поможем с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой", — заявил глава ОВА.

Толоконников уточнил Фокусу, что отдельный механизм эвакуации уже действует на постоянной основе. По его словам, жители могут переехать как в пределах Херсонской области, так и выехать в другие регионы.

"План есть. Эвакуация проводится постоянно. Можно в пределах области эвакуироваться в модульные городки, можно уехать в другие области — там помогают местные власти", — сказал он.

Для организации эвакуации жители могут обратиться в контакт-центр Херсонской областной государственной администрации или на правительственную горячую линию по вопросам эвакуации.

Россия резко усилила удары по Херсонской области

По данным Прокудина, в последние месяцы российская армия значительно увеличила количество атак по области, в частности по энергетическим и другим критически важным объектам.

С 1 июля в Херсонской области россияне применили уже около 170 управляемых авиабомб. Это больше, чем за всё первое полугодие 2026 года. За последние два месяца оккупанты также запустили более 1700 ударных беспилотников.

Кроме того, российские войска стали активнее использовать для нанесения ударов реактивные "Шахеды" и дроны типа "Гербера". Только за последнюю неделю количество атак с использованием FPV-дронов в области, по словам главы ОГА, достигло около 6,5 тысячи.

Прокудин отметил, что эффективных средств, которые позволяли бы гарантированно уничтожать все подобные беспилотники и управляемые авиабомбы, в настоящее время нет ни в одной области Украины.

Напомним, что российские войска регулярно наносят удары по Херсону с помощью беспилотников, артиллерии и авиации. Одними из главных целей ударов остаются жилые районы и объекты критической инфраструктуры.

Не только Херсон: какие города могут оказаться под такой же угрозой

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фокусу отметил, что удары по Херсону могут преследовать не только военную, но и демографическую цель — заставить гражданское население покидать город и создать условия для постепенного проникновения российских военных в опустевшие районы.

По его словам, российские войска могут и в дальнейшем методично разрушать Херсон, одновременно пытаясь небольшими группами переправляться через Днепр и скапливаться в заброшенных домах.

"Местное население будет уезжать, а затем начнётся проникновение российских военных в населённые пункты. Тот самый Херсон они будут продолжать сносить и под огневым прикрытием пытаться переправляться через Днепр — по одному, по двое, на подручных средствах. И будут скапливаться в заброшенных домах. Это, к сожалению, такая тактика", — пояснил Жданов.

По его мнению, одним из наиболее уязвимых областных центров после Херсона в настоящее время являются Сумы.

"Я думаю, что ближе всего к такой ситуации могут оказаться Сумы, потому что там ситуация уже очень плохая. Далее — Чернигов", — сказал эксперт.

Запорожье, по его оценке, в настоящее время находится в несколько ином положении. Российские войска могут наносить удары по городу управляемыми авиабомбами и ракетами, однако ствольная артиллерия пока не имеет достаточной дальности для систематических ударов по самому областному центру.

В то же время угроза может резко возрасти в случае продвижения российской армии в районе Степногорска и Приморского.

"Если бы они захватили эти населённые пункты, то подтянули бы туда армейскую артиллерию. И она уже могла бы начать методично обстреливать Запорожье. FPV-дроны также долетали бы до города. Поэтому для Запорожья угроза существует, но пока она не столь явная", — отметил Жданов.

Отдельно эксперт обращает внимание на города Донецкой области — прежде всего на Краматорск и Славянск. По его словам, интенсивные удары по ним также могут быть направлены на то, чтобы постепенно вытеснить гражданское население.

В перечень населенных пунктов, которые уже находятся под постоянным давлением российской армии, Жданов также включил Никополь и Марганец.

В то же время эксперт не ставит Харьков в один ряд с этими городами. По его мнению, масштаб города значительно усложняет для российской армии сценарий его постепенного захвата.

"О Харькове я не говорю, потому что они не способны захватить такой большой город. У них не хватает сил и средств. Для этого нужно провести стратегическую операцию — окружить город или прорвать фронт, а уже потом методично его уничтожать. Физически они сейчас этого сделать не могут", — пояснил Жданов.

Таким образом, по оценке эксперта, наибольшему риску подвержены, прежде всего, города, расположенные недалеко от линии фронта или российской границы, где противник может одновременно применять артиллерию, FPV-дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.

Напомним, Фокус писал, что российские войска в последнее время усилили удары по логистической и торговой инфраструктуре Украины. Под ударами, в частности, оказались объекты "Новой почты", "Эпицентра", склады и распределительные центры украинских компаний.

Также Фокус писал, что зимой 2026–2027 годов Киев может столкнуться с длительными перебоями с теплоснабжением в случае новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Наибольший риск связан с возможными повреждениями ТЭЦ и теплосетей, восстановление которых может длиться неделями или даже месяцами.