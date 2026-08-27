Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ: горожан просят покинуть облцентр (видео)

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин предупредил, что после российского удара по ТЭЦ Херсон зимой может надолго остаться без отопления и электроэнергии. Поэтому зима будет тяжелой.

В своём сообщении Прокудин отметил, что Херсонская ТЭЦ в очередной раз подверглась удару авиабомбами. Но на этот раз объект понес очень серьёзные разрушения. Поэтому рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме этой зимой власти не могут. И Херсон может остаться без тепла и электричества зимой.

Он предупредил, что Херсон может остаться без света и тепла не на несколько часов или дней, а на длительное время. И к этому нужно готовиться уже сейчас. В то же время в Херсонской областной государственной администрации совместно с городскими властями, коммунальными службами, энергетиками и правительством уже ведется работа над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения. Однако ситуация остается сложной.

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"В очередной раз обращаюсь к жителям Херсона, особенно к семьям с детьми и пожилым людям: если у вас есть возможность, родственники или друзья в более безопасных регионах — уезжайте! Со своей стороны, если вы самостоятельно решитесь на этот шаг — мы поможем с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой", — отметил глава Херсонской ОГА.

Для организации выезда жители могут обращаться в контакт-центр Херсонской областной государственной администрации или на правительственную горячую линию по вопросам эвакуации.

Он предупредил, что ситуация с безопасностью в Херсоне чрезвычайно сложная. Враг ежедневно усиливает атаки именно на критически важную инфраструктуру области.

С 1 июля на Херсонскую область уже сброшено 170 КАБ. За почти два месяца их было использовано больше, чем за всё первое полугодие этого года. Также за последние два месяца враг запустил более 1700 ударных БПЛА, начал активнее применять реактивные "Шахеды" и "Герберы" для ударов по объектам критической инфраструктуры Херсонской области. И только за неделю количество атак с использованием малых FPV-дронов возросло до 6,5 тысячи.

"В настоящее время ни в одной области нашей страны нет средств для уничтожения этих типов БПЛА, как и КАБ", — отметил Прокудин.

Напомним, что россияне атакуют мирных жителей в Херсоне с помощью дронов и ракет. В начале августа оккупанты нанесли удар дроном по мужчине, который продавал фрукты и овощи.

Издание Фокус сообщило, что Силы обороны Украины ликвидировали одного из российских операторов беспилотников, который, по словам волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко, был причастен к преступлениям против мирных жителей Херсона.