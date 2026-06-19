Охота на мирных жителей: Силы обороны уничтожили оператора БПЛА, атаковавшего Херсон

Силы обороны Украины ликвидировали одного из российских операторов беспилотников, который, по словам волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко, был причастен к преступлениям против мирных жителей Херсона.

Об этом он сообщил на своём канале в Telegram.

По его словам, убитый военный входил в группу операторов БПЛА, которые охотились на мирных жителей в Херсоне и публиковали видео своих атак.

"Силы обороны Украины ликвидировали ещё одного российского изверга, который убивал мирных жителей Херсона", — написал Стерненко.

Скриншот поста с канала "От Мариуполя до Карпат" Фото: Скриншот

Он также заявил, что ранее обещал денежное вознаграждение за ликвидацию лиц, причастных к таким преступлениям, и попросил украинских военных, которые провели эту операцию, связаться с ним.

По словам Стерненко, в эту группировку входят Цолак Григорян, Никита Губарь, Николай Денисенко, Владимир Климов, Вячеслав Корненков, Виктор Нижников, Руслан Нугаев, Владимир Орлов, Иван Прусаченко и Олег Пухляков.

Відео дня

Кроме того, Стерненко сообщил, что одним из авторов канала, на котором публикуются видео с нападениями на мирных жителей, был ликвидированный коллаборационист Александр Шептура. По его словам, в 2023 году Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора полиции, а сам Шептура известен похищениями и пытками людей в Донецке.

Напомним, что недавно российские пропагандисты сообщили о гибели одного из администраторов Telegram-канала "От Мариуполя до Карпат", который публиковал видео атак дронов на мирных жителей в Херсоне. Имя погибшего официально не назвали, однако в комментариях предполагают, что речь идет об Александре Шептуре.

Кроме того, в Подмосковье в результате взрыва автомобиля в Балашисе мог погибнуть генерал-лейтенант Минобороны РФ Дамир Давыдов, который отвечал за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов российской армии.