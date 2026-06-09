Взрыв в Балашихе: в РФ мог погибнуть поставщик ракет на арсеналы ГРАУ Минобороны, — соцсети

В Подмосковье из-за взрыва авто в Балашихе мог погибнуть генерал-лейтенант Министерства обороны Российской Федерации Дамир Давыдов, сообщили в соцсетях. Российский военный руководил наполнением складов ракет и боеприпасов ГРАУ Минобороны РФ.

Информация об имени погибшего в Балашихе появилась в российском медиа The Insider. По данным журналистов, жертвой взрыва стал генерал-лейтенант Дамир Давыдов который в российском Министерстве обороны отвечает за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов на фронт.

Также медиа напомнило, что генерал-лейтенант Давыдов давно был "мишенью" как участник военных преступлений, поскольку принимал непосредственное участие в планировании и организации полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

О том, что в Балашихе мог погибнуть полковник Дамир Давыдов, написал также волонтер и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко: в заметке не уточняется источник данных.

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Заметим, что около 18 часов в соцсети появилась информация о еще одном взрыве в Москве. РосСМИ Astra написало в Telegram, что взрыв (или возгорание) произошел "на улице Введенского в районе Коньково". Впоследствии росСМИ написали, что якобы загорелся двигатель машины, о пострадавших не известно, а огонь быстро потушили. В сети опубликовали кадры с места событий: видим толпы из двух десятков человек, которые осматривают точку подрыва возле неизвестного многоэтажного учреждения из красного кирпича.

Взрыв в Москве — фото с места еще одного инцидента 9 июня Фото: Exilenova+

Взрыв в Балашихе — детали

Отметим, утром 9 июня в сети опубликовали кадры взрыва в Балашихе. На видео зафиксировали неизвестного мужчину, который сел в автомобиль, а через мгновение машина взлетела в воздух. Медиа Astra сообщило, что происшествие произошло возле д. №10 на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов: уточняется, что в этом районе живут российские военные. Следственный комитет РФ заявил, что водитель автомобиля погиб на месте. Также выяснилось, что речь идет об автомобиле BMW X3, который в 05:30 двигался по проезжей части, когда вдруг сдетонировало взрывное устройство.

После первой информации о событиях в Подмосковье росСМИ "Агентство. Новости" подтвердили инцидент, но официальных данных о жертве не было. Согласно данным российских журналистов и анонимного паблика "Демоны Чарли" на 22 тыс. подписчиков, мог погибнуть высокопоставленный 62-летний генерал-лейтенант.

Напоминаем, Фокус писал о подрыве другого топофицера РФ: речь идет о генерале российского генштаба Ярославе Москалике, который погиб в 350 м от места подрыва 9 июня.