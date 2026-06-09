В Подмосковье взорвали авто в микрорайоне для военных: власти скрывают имя погибшего (видео)

В Московской области утром 9 июня произошел взрыв легкового автомобиля, который унес жизнь водителя. Российские следователи уже открыли уголовное дело и предварительно считают, что причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства.

Как пишет российское издание ASTRA в Telegram, инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. По данным журналистов, взрыв прогремел возле одного из многоэтажных жилых домов на улице Колдунова.

По версии российского следствия, около 05:30 автомобиль BMW X3 двигался по двору жилого квартала, когда раздался мощный взрыв. Взрывное устройство, как утверждают правоохранители, было приведено в действие непосредственно во время движения транспортного средства.

Водитель получил многочисленные тяжелые травмы. Несмотря на то, что после взрыва его смогли достать из искореженного автомобиля живым, спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных повреждений.

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Журналисты ASTRA, проанализировав фотографии и видео очевидцев, установили точное место происшествия — возле дома №10 на улице Колдунова. Пока официально не раскрывается ни личность погибшего, ни возможные мотивы подрыва. Также неизвестно, был ли водитель целью атаки.

В результате взрыва повреждения получил не только BMW, но и по меньшей мере еще один автомобиль, припаркованный неподалеку. На месте сразу начали работать следователи, криминалисты, сотрудники экстренных служб и представители прокуратуры.

В прокуратуре Московской области подтвердили, что взяли расследование инцидента под особый контроль. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства взрыва, в частности происхождение взрывного устройства, механизм его срабатывания и лиц, которые могут быть причастны к инциденту.

Более того, в сети появилось видео момента взрыва автомобиля BMW X3 в Балашихе, в результате которого погиб водитель. Тем временем Следственный комитет РФ сообщил об открытии уголовного дела и заявил, что после подрыва взрывного устройства возле жилого дома следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и готовятся назначить ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

Как район взрыва связан с российскими военными

Также внимание привлекает место, где произошел взрыв. По данным ASTRA, микрорайон Авиаторов в Балашихе, вблизи которого взорвали автомобиль, в свое время строился специально для обеспечения жильем российских военных.

Район возвели на территории бывшей воинской части, а сам проект изначально был ориентирован на военнослужащих и их семьи. Всего там планировали разместить около 24 тысяч жителей.

Дома, которые вводили в эксплуатацию в начале 2010-х годов, передавались через структуры Министерства обороны РФ. Среди тех, кто получал квартиры в новом микрорайоне, были военные пенсионеры, ветераны боевых действий, семьи летчиков, подводников, космонавтов и других представителей военной сферы из разных уголков России.

В частности, дом №10 на улице Колдунова, возле которого произошел смертельный взрыв, также входил в число объектов, жилье в которых распределялось по программам Минобороны. Согласно открытой информации, квартиры в микрорайоне Авиаторов предоставлялись согласно очереди, которую формировало российское оборонное ведомство для обеспечения жильем военнослужащих.

Издание "Радио Свобода" также отмечает, что год назад в нескольких сотнях метров от этого места был взорван автомобиль генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Напомним, что в феврале в Москве возле Савеловского вокзала произошел взрыв, в результате которого погиб лейтенант полиции, а еще двое правоохранителей получили ранения. По данным российских СМИ, к инциденту был причастен 22-летний уроженец Удмуртии Сергей, который, по одной из версий следствия, мог не знать о взрывчатке.

Также в декабре 2025 года в собственном автомобиле на юге Москвы подорвался генерал Фанил Сарваров. В частности, он стал третьим топофицером Вооруженных сил Российской Федерации, против которых совершили диверсии.