У Підмосков'ї підірвали авто у мікрорайоні для військових: влада приховує ім'я загиблого (відео)

У Московській області вранці 9 червня стався вибух легкового автомобіля, який забрав життя водія. Російські слідчі вже відкрили кримінальну справу та попередньо вважають, що причиною трагедії стало спрацювання вибухового пристрою.

Як пише російське видання ASTRA у Telegram, інцидент стався в мікрорайоні Авіаторів у Балашисі. За даними журналістів, вибух пролунав біля одного з багатоповерхових житлових будинків на вулиці Колдунова.

За версією російського слідства, близько 05:30 автомобіль BMW X3 рухався двором житлового кварталу, коли пролунав потужний вибух. Вибуховий пристрій, як стверджують правоохоронці, був приведений у дію безпосередньо під час руху транспортного засобу.

Водій отримав численні важкі травми. Попри те, що після вибуху його змогли дістати з понівеченого автомобіля живим, врятувати чоловіка не вдалося — він помер від отриманих ушкоджень.

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Журналісти ASTRA, проаналізувавши фотографії та відео очевидців, встановили точне місце події — біля будинку №10 на вулиці Колдунова. Наразі офіційно не розкривається ані особа загиблого, ані можливі мотиви підриву. Також невідомо, чи був водій ціллю атаки.

Унаслідок вибуху пошкодження отримав не лише BMW, а й щонайменше ще один автомобіль, припаркований неподалік. На місці одразу почали працювати слідчі, криміналісти, співробітники екстрених служб та представники прокуратури.

У прокуратурі Московської області підтвердили, що взяли розслідування інциденту під особливий контроль. Наразі слідчі встановлюють усі обставини вибуху, зокрема походження вибухового пристрою, механізм його спрацювання та осіб, які можуть бути причетними до інциденту.

Ба більше, у мережі з'явилося відео моменту вибуху автомобіля BMW X3 у Балашисі, внаслідок якого загинув водій. Тим часом Слідчий комітет РФ повідомив про відкриття кримінальної справи та заявив, що після підриву вибухового пристрою біля житлового будинку слідчі й криміналісти проводять огляд місця події та готуються призначити низку експертиз, зокрема медичну та вибухотехнічну.

Як район вибуху пов’язаний із російськими військовими

Також увагу привертає місце, де стався вибух. За даними ASTRA, мікрорайон Авіаторів у Балашисі, поблизу якого підірвали автомобіль, свого часу будувався спеціально для забезпечення житлом російських військових.

Район звели на території колишньої військової частини, а сам проєкт від початку був орієнтований на військовослужбовців та їхні родини. Загалом там планували розмістити близько 24 тисяч мешканців.

Будинки, які вводили в експлуатацію на початку 2010-х років, передавалися через структури Міністерства оборони РФ. Серед тих, хто отримував квартири в новому мікрорайоні, були військові пенсіонери, ветерани бойових дій, родини льотчиків, підводників, космонавтів та інших представників військової сфери з різних куточків Росії.

Зокрема, будинок №10 на вулиці Колдунова, біля якого стався смертельний вибух, також входив до числа об'єктів, житло в яких розподілялося за програмами Міноборони. Відповідно до відкритої інформації, квартири в мікрорайоні Авіаторів надавалися згідно з чергою, яку формувало російське оборонне відомство для забезпечення житлом військовослужбовців.

Видання "Радіо Свобода" також зазначає, що рік тому за кількасот метрів від цього місця було підірвано автомобіль генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Нагадаємо, що в лютому в Москві біля Савеловського вокзалу стався вибух, унаслідок якого загинув лейтенант поліції, а ще двоє правоохоронців зазнали поранень. За даними російських ЗМІ, до інциденту був причетний 22-річний уродженець Удмуртії Сергій, який, за однією з версій слідства, міг не знати про вибухівку.

Також у грудня 2025 року у власному автомобілі на півдні Москви підірвався генерал Фаніл Сарваров. Зокрема, він став третім топофіцером Збройних сил Російської Федерації, проти яких вчинили диверсії.