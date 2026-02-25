Підрив авто ДПС у Москві: в РФ оприлюднили відео вибуху, реагувати довелось й Путіну

МВС РФ оприлюднило відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент вибуху службової машини дорожньо-патрульної служби, внаслідок якого загинув лейтенант поліції та ще два спіробітники отримали поранення.

Вибух влаштував 22-річний уродженець Можги з Удмуртії на ім'я Сергій, пише російське пропагандистське видання Baza.

Хлопець нібито мав фінансові труднощі та мав підписанйи контракт з Міноборони РФ.

"Одного разу він намагався взяти гроші в мікропозиковій організації, але йому відмовили. Останнім часом він проживав у Санкт-Петербурзі і звідти приїхав до Москви", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за однією з версій слідства, хлопець був кур'єром і не знав, що знаходиться в посилці, яку йому замовили відвезти до Москви. Всю дорогу по телефону його вели "замовники", якими нібито були співробітники українських спецслужб.

Відео дня

Коли Сергій був на площі біля Савеловського вокзалу, то підійшов до поліцейських, після чого стався вибух.

Наразі призначено генетичну, медичну та вибухотехнічну експертизи.

Реакція Путіна на підрив авто ДПС у Москві

Як пише Meduza, виступаючи 24 лютого на колегії ФСБ, російський диктатор Володимир Путін заявив, що підривника, ймовірно, завербували через інтернет.

"Вчора на Савеловському вокзалі, судячи з усього, це вимагає, звичайно, додаткової роботи з вашого боку, але вже ясно… звичайна на сьогоднішній день вербовка через інтернет, швидше за все. Всунули людині вибуховий пристрій, а потім дистанційно підірвали і його, і передбачуваний об'єкт атаки. Швидше за все, він і не знав нічого", — сказав Путін.

Нагадаємо, близько опівночі з 23 на 24 лютого у центрі Москви поруч з Савеловським вокзалом підірвали службовий автомобіль російської ДПС.