В центрі Москви підірвали автомобіль ДПС: загинув лейтенант, подробиці інциденту (відео)

У центрі Москви стався вибух у службовому автомобілі російської Дорожньо-патрульної служби (ДПС), внаслідок якого щонайменше один співробітник загинув та ще один отримав ушкодження.

Сам інцидент відбувся неподалік Савеловського вокзалу, повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що автомобіль правоохоронців був припаркований біля дороги, а сам вибух пролунав за кілька хвилин після опівночі.

На місці події нібито помітили чоловіка, який спочатку все зняв на камеру, а потім швидко утік.

"Поліція розшукує короткостриженого чоловіка в чорному одязі, який зняв вибух на камеру і втік з місця події. Як розповідають місцеві жителі, від вибуху здригнулися сусідні будинки", — зазначають роспабліки.

За попередніми даними, причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій.

За інформацією телеграм-канала Baza, невідомий кинув цей вибуховий пристрій до поліцейської машини і відійшов на безпечну відстань. Ще раз підкреслюється, що всі дії він знімав на відео.

Внаслідок вибуху загинув лейтенант поліції, ще один співробітник ДПС постраждав — його госпіталізували.

Нагадаємо, уночі 22 лютого у центрі Львова стався теракт внаслідок якого загинула поліцейська.

23 лютого теракт проти правоохоронців стався у Миколаєві: вибух пролунав на непрацюючій АЗС, де відбувалася перезмінка поліцейських.