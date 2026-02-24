В центре Москвы взорвали автомобиль ДПС: погиб лейтенант, подробности инцидента (видео)

В центре Москвы произошел взрыв в служебном автомобиле российской Дорожно-патрульной службы (ДПС), в результате которого по меньшей мере один сотрудник погиб и еще один получил повреждения.

Сам инцидент произошел неподалеку от Савеловского вокзала, сообщили российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что автомобиль правоохранителей был припаркован у дороги, а сам взрыв прогремел через несколько минут после полуночи.

На месте происшествия якобы заметили мужчину, который сначала все снял на камеру, а потом быстро убежал.

"Полиция разыскивает коротко стриженого мужчину в черной одежде, который снял взрыв на камеру и скрылся с места происшествия. Как рассказывают местные жители, от взрыва содрогнулись соседние дома", — отмечают роспаблики.

По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

По информации телеграм-канала Baza, неизвестный бросил это взрывное устройство к полицейской машине и отошел на безопасное расстояние. Еще раз подчеркивается, что все действия он снимал на видео.

В результате взрыва погиб лейтенант полиции, еще один сотрудник ДПС пострадал — его госпитализировали.

Напомним, ночью 22 февраля в центре Львова произошел теракт в результате которого погибла полицейская.

23 февраля теракт против правоохранителей произошел в Николаеве: взрыв прогремел на неработающей АЗС, где происходила пересменка полицейских.