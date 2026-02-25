Подрыв авто ДПС в Москве: в РФ обнародовали видео взрыва, реагировать пришлось и Путину

МВД РФ обнародовало видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва служебной машины дорожно-патрульной службы, в результате которого погиб лейтенант полиции и еще два сотрудника получили ранения.

Взрыв устроил 22-летний уроженец Можги из Удмуртии по имени Сергей, пишет российское пропагандистское издание Baza.

Парень якобы имел финансовые трудности и имел подписанный контракт с Минобороны РФ.

"Однажды он пытался взять деньги в микрозаймовой организации, но ему отказали. В последнее время он проживал в Санкт-Петербурге и оттуда приехал в Москву", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по одной из версий следствия, парень был курьером и не знал, что находится в посылке, которую ему заказали отвезти в Москву. Всю дорогу по телефону его вели "заказчики", которыми якобы были сотрудники украинских спецслужб.

Когда Сергей был на площади возле Савеловского вокзала, то подошел к полицейским, после чего произошел взрыв.

Сейчас назначены генетическая, медицинская и взрывотехническая экспертизы.

Реакция Путина на подрыв авто ДПС в Москве

Как пишет Meduza, выступая 24 февраля на коллегии ФСБ, российский диктатор Владимир Путин заявил, что подрывника, вероятно, завербовали через интернет.

"Вчера на Савеловском вокзале, судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны, но уже ясно... обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего. Всунули человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки. Скорее всего, он и не знал ничего", — сказал Путин.

Напомним, около полуночи с 23 на 24 февраля в центре Москвы рядом с Савеловским вокзалом взорвали служебный автомобиль российской ДПС.