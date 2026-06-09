Вибух у Балашисі: у РФ міг загинути постачальник ракет на арсенали ГРАУ Міноборони, — соцмережі

У Підмосков'ї через вибух авто у Балашисі міг загинути генерал-лейтенант Міністерства оборони Російської Федерації Дамір Давидов, повідомили у соцмережах. Російський військовий керував наповненням складів ракет та боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.

Інформація про ім'я загиблого у Балашисі з'явилась у російському медіа The Insider. За даними журналістів, жертвою вибуху став генерал-лейтенант Дамір Давидов який у російському Міністерстві оборони відповідає за постачання ракет та артилерійських боєприпасів на фронт.

Також медіа нагадало, що генерал-лейтенант Давидов давно був "мішенню" як учасник воєнних злочинів, оскільки брав безпосередню участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Про те, що Балашисі міг загинути полковник Дамір Давидов, написав також волонтер та радник міністра оборони України Сергій Стерненко: у дописі не уточнюється джерело даних.

Відео дня

Зауважмо, що близько 18 год у соцмережі з'явилась інформація про ще один вибух у Москві. РосЗМІ Astra написало у Telegram, що вибух (чи займання) стався "на вулиці Введенського у районі Коньково". Згодом росЗМІ написали, що начебто загорівся двигун машини, про постраждалих не відомом, а вогонь швидко загасили. У мережі опублікували кари з місця подій: бачимо натовпи з двох десятків людей, які оглядають точку підриву біля невідомої багатоповерхової установи з червоної цегли.

Вибух у Москві — фото з місця ще одного інциденту 9 червня Фото: Exilenova+

Вибух у Балашисі — деталі

Зазначимо, зранку 9 червня у мережі опублікували кадри вибуху у Балашисі. На відео зафіксували невідомого чоловіка, який сів у автомобіль, а за мить машина злетіла у повітря. Медіа Astra повідомило, що подія сталась біля буд. №10 на вулиці Колдунова у мікрорайоні Авіаторів: уточнюється, що у цьому районі живуть російські військові. Слідчий комітет РФ заявив, що водій автомобіля загинув на місці. Також з'ясувалось, що ідеться про автомобіль BMW X3, який о 05:30 рухався проїжджою частиною, коли раптом здетонував вибуховий пристрій.

Після першої інформації про події у Підмосков'ї росЗМІ "Агентство. Новости" підтвердили інцидент, але офіційних даних про жертву не було. Згідно з даними російських журналістів та анонімного пабліка "Демони Чарлі" на 22 тис. підписників, міг загинути високопоставлений 62-річний генерал-лейтенант.

Нагадуємо, Фокус писав про підрив іншого топофіцера РФ: ідеться про генерала російського генштабу Ярослава Москалика, який загинув за 350 м від місця підриву 9 червня.