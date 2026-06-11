Путин дал ему звание: погиб админ пропагандистского канала, который хвастался кадрами убийств херсонцев

Россияне сообщили о смерти одного из администраторов пропагандистского Telegram-канала "От Мариуполя до Карпат", связанного с подразделением "Эскадрон" 18-й общевойсковой армии РФ. Там в частности оккупанты отчитывались о последствиях охоты на гражданских в Херсонской области.

Авторы, которые ведут паблик, подтвердили смерть одного из администраторов, однако имя не раскрыли, сообщило медиа Astra. Однако в комментариях к сообщению пользователи пишут, что, вероятно, погибшим является Александр Шептура.

"Господь забирает лучших из лучших. У нас на канале огромное горе. Быть воином — жить вечно. Прости нас всех, брат", — говорилось в сообщении пропагандистского канала.

Сообщение о смерти российского силовика Шептуры

Имел звание от Путина и фигурирует в преступлениях

Александр Шептура был представителем оккупационного силового блока в оккупированной части Донецкой области. Он имел звание генерал-майора полиции РФ, которое ему в 2023 году указом присвоил российский диктатор Владимир Путин. Сообщение с этим указом публиковали в вышеупомянутом пропагандистском канале.

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Шептура участвовал в полномасштабной войне России против Украины на стороне оккупантов. Воевал на херсонском направлении.

Имя Шептуры также фигурировало в материалах Донецкой прокуратуры о похищении и пытках людей в оккупированном Донецке, выяснили расследователи. Сам пропагандист был зарегистрирован по адресу в городе Ростов-на-Дону.

Ранее Telegram-канал "От Мариуполя до Карпат" привлек внимание обозревателей кадрами, как российские дроны терроризируют гражданских в Херсоне. Одно из сообщений демонстрировало, как дрон сбрасывает боеприпасы прямо на пешехода в городе. Эти кадры были подписаны словами о том, что авторы "решают, кому ходить по земле русской или умереть под забором".

На днях от взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе мог погибнуть поставщик ракет на арсеналы ГРАУ Минобороны РФ.

Напомним, в мае на Луганщине ликвидировали студента из России, завербованного в войска БпЛА: это стало первым известным таким случаем.