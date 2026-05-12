Первый известный случай: на Луганщине ликвидировали студента из РФ, завербованного в войска БПЛА

В Луганской области ликвидировали 23-летнего российского студента Валерия Аверина, которого Министерство обороны РФ завербовало в новосозданные войска беспилотных систем. Житель Бурятии погиб уже через несколько дней после отправки на фронт во время минометного обстрела.

Журналисты установили первый известный случай гибели российского студента, которого завербовали на службу в войска беспилотных систем РФ, сообщили BBC News Russian. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин погиб на Луганщине 6 апреля. По данным журналистов, Аверин подписал контракт с Минобороны РФ в начале января. После этого он проходил подготовку как оператор БпЛА. Приемная мать Валерия, Оксана Афанасьева, рассказала, что обучение завершилось в конце марта.

"Ребенок три месяца учился на оператора БПЛА, а мы его — в штурм, в самую мясорубку. Того, кто в армии не служил", — рассказала Оксана Афанасьева.

Відео дня

Последний раз сын связывался с ней 2 апреля и сказал, что едет туда, где "нет связи". Уже 8 апреля женщине сообщили о гибели Валерия Аверина во время минометного обстрела на фронте в Украине. По словам женщины, Валерий давно хотел служить в армии, однако раньше его не брали на службу.

"Сказали, что психически неуравновешенный или что-то такое. Он меня обманул — сказал, что поехал зарабатывать на Wildberries. И когда я узнала, что он подписал контракт, чуть не сошла с ума", — заявила приемная мать погибшего.

Известно, что до 11 лет Валерий Аверин воспитывался в детском доме, после чего попал в приемную семью. На момент подписания контракта с Минобороны РФ он учился на последнем курсе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий.

Минобороны России официально объявило о создании войск беспилотных систем в середине 2025 года. После этого в РФ началась кампания по привлечению студентов в новые подразделения. В техникуме, где учился Валерий Аверин, регулярно проводили так называемые "уроки мужества", во время которых студентов агитировали подписывать контракты на службу в армии РФ. Кроме того, воинская часть №63411 организовывала "выставку инженерного вооружения", где демонстрировали, в частности, и беспилотники.

Напомним, что Россия и Украина в последнее время все чаще наносят удары по складам и производствам беспилотников. По данным аналитиков, обе стороны пытаются ослабить логистику и возможности врага в сфере БПЛА.

Ранее мы также информировали, что аналитики Institute for the Study of War объяснили новую тактику России в войне против Украины. В ISW заявили, что оккупанты все активнее применяют неуправляемые беспилотники для массированных атак.