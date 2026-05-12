Украина и РФ начали активно бить по производствам дронов: какой эффект это будет иметь, — Forbes

Россия и Украина начали все больше атаковать заводы, склады и предприятия, на которых изготавливают и хранят беспилотники. Целью этих атак является уничтожение инфраструктуры и беспилотников еще до того, как дроны попадут на поле боя.

Под атакой также оказываются предприятия, производящие электронику и навигационные системы для беспилотников. Об этом говорится в материале Forbes.

Украина атакует российские заводы и производства дронов

Издание отмечает, что украинские военные в течение последних месяцев нанесли ряд ударов по российским предприятиям. Так, одной из крупнейших атак стала атака на завод "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области.

По данным источников, украинские Силы обороны ударили по заводу крылатыми ракетами "Нептун". На этом предприятии делали ударно-разведывательные дроны "Молния" и комплектующие для беспилотника "Орион". Но после атак спутниковые снимки продемонстрировали значительные повреждения. Впоследствии по заводу было нанесено еще несколько ударов.

Відео дня

Под атакой ВСУ также был завод "ВНИИР-Прогресс" в Республике Чувашия. Там россияне делают навигационные модули "Комета", которые являются важной составляющей для беспилотников "Шахед", а также управляемых авиабомб, чтобы те избегали GPS-помех.

Также были отмечен еще ряд объектов, которые находились под атакой Сил обороны Украины:

центр "БАРС-Сармат" в оккупированной части Запорожской области;

завод "Прогресс" в Тамбовской области, который производит электронику для российских БПЛА;

специальную экономическую зону "Алабуга" в Татарстане, где собирают дроны типа "Шахед".

Россия бьет по предприятиям Украины в ответ

В конце апреля-начале мая в России заявили об атаках на украинские объекты по производству беспилотников. Основной целью стали площадки вокруг Киева, где, по версии РФ, изготавливают БПЛА "Лютый", который Украина впоследствии использует для дальнобойных ударов.

Еще одной целью стали мастерские, где собираются FPV-дроны, а также предприятия в Харькове и Днепре, на которых делают системы систем систем связи, навигации и радиоэлектронной борьбы.

Почему возросло количество ударов

Эксперты объясняют, что способность наносить подобные удары выросла вместе с улучшением беспилотников. Сейчас не так просто защититься от атак дронов обычными средствами борьбы.

Так, российские БПЛА имеют усовершенствованные системы навигации, а также лучше борются с РЭБ. Зато Украине удалось увеличить дальность полета беспилотников более чем на 1000 километров, что позволяет атаковать те объекты, которые ранее не были в зоне поражения.

Дополнительно обе стороны улучшили средства разведки: для этого используют спутниковые данные, агентурные сети и тому подобное. Это позволяет точно определить местонахождение предприятия по производству БПЛА.

К чему приведут такие удары

По мнению аналитиков, после массированных ударов по предприятиям по производству БПЛА, может снизиться интенсивность таких атак. Украина и Россия часто выпускают беспилотники почти сразу после производства.

В то же время атаки не будут иметь значительных последствий, ведь обе страны создали разветвленные производственные сети, поэтому им удастся быстро восстановить пораженные производства. Также и Украина, и Россия могут получать комплектующие от партнеров.

Напомним, ранее журналист Ефрем Лукацкий опубликовал фото с производства ракет FP-5 "Фламинго", которое он посетил восемь месяцев назад, во время первой публичной презентации нового украинского оружия. Одно из его впечатлений — производство организовано по принципам боевиков Сектора Газа, которые создают ракеты собственными руками, вне государственных институтов.

Ранее Фокус сообщал, что 20 апреля ракеты "Нептун" повредили четыре сооружения на территории завода "Атлант Аэро" в Таганроге, показали высококачественные спутниковые фото местности. Россияне могли потери часть мощностей для производства ударных дронов "Молния" и разведывательных дронов "Орион", которые вредят Вооруженным силам Украины.