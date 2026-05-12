Україна та РФ почали активно бити по виробництвах дронів: який ефект це матиме, — Forbes

Росія та Україна почали все більше атакувати заводи, склади та підприємства, на яких виготовляють та зберігають безпілотники. Метою цих атак є знищення інфраструктури та безпілотників ще до того, як дрони потраплять на поле бою.

Під атакою також опиняються підприємства, що виробляють електроніку та навігаційні системи для безпілотників. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Україна атакує російські заводи та виробництва дронів

Видання відзначає, що українські військові впродовж останніх місяців завдали низку ударів по російських підприємствах. Так, однією з найбільших атак стала атака на завод "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області.

За даними джерел, українські Сили оборони вдарили по заводу крилатими ракетами "Нептун". На цьому підприємстві робили ударно-розвідувальні дрони "Молнія" та комплектуючі для безпілотника "Оріон". Але після атак супутникові знімки продемонстрували значні пошкодження. Згодом по заводу було завдано ще декілька ударів.

Відео дня

Під атакою ЗСУ також був завод "ВНІІР-Прогрес" у Республіка Чувашія. Там росіяни роблять навігаційні модулі "Комета", які є важливою складовою для безпілотників "Шахед", а також керованих авіабомб, аби ті уникали GPS-перешкод.

Також були відзначена ще низка об'єктів, які перебували під атакою Сил оборони України:

центр "БАРС-Сармат" в окупованій частині Запорізької області;

завод "Прогрес" у Тамбовській області, який виробляє електроніку для російських БПЛА;

спеціальну економічну зону "Алабуга" у Татарстані, де збирають дрони типу "Шахед".

Росія б'є по підприємствах України у відповідь

Наприкінці квітня-початку травня у Росії заявили про атаки на українські об'єкти з виробництва безпілотників. Основною ціллю стали майданчики довкола Києва, де, за версією РФ, виготовляють БПЛА "Лютий", який Україна згодом використовує для далекобійних ударів.

Ще однією ціллю стали майстерні, де складаються FPV-дрони, а також підприємства у Харкові та Дніпрі, на яких роблять системи систем зв’язку, навігації та радіоелектронної боротьби.

Чому зросла кількість ударів

Експерти пояснюють, що здатність завдавати подібних ударів зросла разом з покращенням безпілотників. Наразі не так просто захиститися від атак дронів звичайними засобами боротьби.

Так, російські БПЛА мають вдосконалені системи навігації, а також краще борються з РЕБ. Натомість Україні вдалося збільшити дальність польоту безпілотників на понад 1000 кілометрів, що дає змогу атакувати ті об'єкти, які раніше не були в зоні ураження.

Додатково обидві сторони покращили засоби розвідку: для цього використовують супутникові дані, агентурні мережі тощо. Це дозволяє точно визначити місцезнаходження підприємства з виробництва БПЛА.

До чого призведуть такі удари

На думку аналітиків, після масованих ударів по підприємствах з виробництва БПЛА, може знизитися інтенсивність таких атак. Україна та Росія часто випускають безпілотники майже одразу після виробництва.

Водночас атаки не матимуть значних наслідків, адже обидві країни створили розгалужені виробничі мережі, тож їм вдасться швидко відновити уражені виробництва. Також і Україна, і Росія можуть отримувати комплектуючі від партнерів.

Нагадаємо, раніше журналіст Єфрем Лукацький опублікував фото з виробництва ракет FP-5 "Фламінго", яке він відвідав вісім місяців тому, під час першої публічної презентації нової української зброї. Одне з його вражень — виробництво організоване за принципами бойовиків Сектору Гази, які створюють ракети власними руками, поза державними інституціями.

Раніше Фокус повідомляв, що 20 квітня ракети "Нептун" пошкодили чотири споруди на території заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі, показали високоякісні супутникові фото місцевості. Росіяни могли втрати частину потужностей для виробництва ударних дронів "Молнія" та розвідувальних дронів "Оріон", які шкодять Збройним силам України.