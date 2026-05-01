Виробництво Flamingo схоже на "підвали" у Газі: як виглядає ракета та цехи, — Лукацький (фото)

Журналіст Єфрем Лукацький опублікувати фото з виробництва ракет FP-5 "Фламінго", яке він відвідав вісім місяців тому, під час першої публічної презентації нової української зброї. Одне з його вражень — виробництво організоване за принципами бойовиків Сектору Гази, які створюють ракети власними руками, поза державними інституціями. Як виглядають цехи компанії-виробника та чим насправді є FP-5?

Фото цехів зі складання ракет "Фламінго" з'явились на сторінці Facebook Лукацького. Фотожурналіст розповів, як виготовляються ракети, при чому дивився на процес не як "гуманітарій", а як знавець технологій. У тексті пояснюється, що організація та концепція виробництва схожа на діяльність бойовиків Гази, які в умовних гаражах створюють ракети для удару по Ізраїлю. Дещо схоже є з процесами у РФ, коли масово виготовляють дешеві ударні дрони з пінопласту та ізоляційної стрічки. Лукацький зауважив, що може "відрізнити верстат Deckel Maho від Mori Seiki й знає, яким має бути зварний шов на трубі високого тиску", і після цього розповів, чим є насправді ракета.

"Опинившись на виробництві Fire Point, я побачив ту саму логіку — лише на іншому рівні організації. Ця зброя не про "ідеальність". Вона про простоту, масовість і ефективність", — пояснив журналіст.

У дописі, який з'явився увечері 30 квітня, коротко описується, чим є насправді "Фламінго" — з яких компонентів складається та як працює. Зі слів Лукацького, ідеться про "полімерну трубу довжиною близько 12 метрів", двигун — списані двигуни від навчально-тренувальних літаків L-39, бойова частина — від радянської бомби ФАБ-1000. Щодо блоку управління та навігації деталей немає, але вказується, що конструктори допрацьовують рішення.

Журналіст показав серію фотографій: на одних — виробниче приміщення, у якому складають ракети, на інших — готовий виріб, на тлі якого сидить невідомий посадовець.

Історія з "Фламінго" — кадри презентації української ракети Фото: Єфрем Лукацький / Facebook

Історія з "Фламінго" — кадри виробничого цеху Фото: Єфрем Лукацький / Facebook

Історія з "Фламінго" — деталі

Фотокореспондент Єфрем Лукацький опублікував перші фото виробничих цехів Fire Point та показав крилату ракету "Фламінго", як з дальністю 3000 км. Перші фото з'явились у серпні й після того Генштаб ЗСУ інформував про використання цього засобу ураження. Зокрема, українські військові вдарили по полігону "Капустин Яр" та складу ГРАУ. У першому випадку говорили про пошкодження допоміжних споруд, у другому — почалась детонація снарядів внаслідок влучання. Ще одне відпрацювання — по збройному заводу у Воткінську, який виробляв корпуси для ракет "Іскандер".

У квітні 2026 року OSINTер з ніком "Гарбуз" проаналізував випадки використання ракети "Фламінго" з серпня 2025 по березень 2026. З'ясувалось, що публічно відомо про 23 запущених ракети, з яких долетіли до потрібних об'єктів шість, а влучили у "яблуко" — дві. При цьому зауважується, що ракета справді може проходити систему ППО РФ, але поки що має проблеми з точністю: це питання вирішують, пояснив, своєю чергою, головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман.

Ракета "Фламінго" — компанія-виробник та "плівки"

29 квітня медіа "Українська правда" опублікувало нову порцію розшифровок "плівок", які, ймовірно, таємно записувались правоохоронцями. Серед іншого, на записах УП ішлося про те, що український підприємець, фігурант провадження НАБУ, може бути причетним до дронів FP-1, ракет FP-5 "Фламінго" та Fire Point. На сторінці X Штілермана з'явився допис — текст звернення до НАБУ щодо деталей розслідування та публікації розшифровок.

Нагадуємо, 30 квітня у російський пабліках з'явились скарги на дрон FP-1 ЗСУ, який долітає до окупованого Криму і при цьому перетворився на платформу для двох FPV. У березні Денис Штілерман під час інтерв'ю YouTube-каналу ProUA пояснив, як ракетна програма Ірану пов'язана з Україною.