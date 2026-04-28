У "Фламінго" два влучання на 23 пуски: яка точність та як проходить ППО, — OSINTер (інфографіка)

Українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" має 23 рази верифіковані випадки використання, розповів OSINT-аналітик з ніком Гарбуз (Dnipro OSINT). 23 випадки — це підсумки пів року ударів з серпня 2025 року по березень 2026. При цьому підтверджена ефективність влучань ракети, яка здатна полетіти 3000 км, становить 33%. Який ефект від ударів "Фламінго" по важливих цілях Збройних сил Російської Федерації?

"Фламінго" влучила у цех №22 "Воткінського заводу" за 1300 км від кордону України й справді завдала шкоди циклу виробництва ракет "Іскандер" та "Ярс", ідеться у статті аналітика на порталі "Оборонка". Водночас, якщо порівняти публічно відому кількість пусків та кількість уражень, то з'ясовується, що FP-5 справді проходить ППО ЗС РФ, але при цьому промахується, і б'є поруч з цільовими об'єктами.

Аналітики зібрав інформацію про пуски ракет "Фламінго" на основі дописів головного конструктора компанії-виробника Fire Point Дениса Штілермана та даних з відкритих джерел (OSINT-пабліків "КіберБорошно", Exilenova+ тощо). В підсумку з'ясувалось, що запустили сумарно 23 ракети, з них долетіли до можливих цілей, пройшовши засоби ППО РФ, лише шість (тобто 26%). Влучили у ціль — лише дві (третина від тих, що долетіли), а один випадок — спірний, ідеться у матеріалі. Два підтверджених ефективних удари — це результат застосування новітньої зброї ЗСУ протягом восьми місяців (серпень 2025-березень 2026).

Ракета Фламінго — дані про пуски та влучання серпень 2025-березень 2026 Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Ракета Фламінго — деталі влучань

Аналітик нагадав, що у жовтні 20205 року компанія Fire Point говорила про виробництво 2-3 ракет на добу (умовно, 60-90 ракет на місяць). Зауважмо, якщо цехи з жовтня працюють без збоїв у вказаному темпі, до на сьогодні ЗСУ мали б отримати орієнтовно 360-540 од. новітніх засобів ураження.

У статті перелічуються шість випадків, коли ракети "Фламінго" долітали до об'єктів ЗС РФ:

31 серпня 2025 року — удар по базі ФСБ в Армянську в Криму. На фото з місця подій є пошкоджені будівлі, але не відома причина руйнувань. Долітало три ракети, а одна точно упала у воду неподалік; 13 листопада 2025 року — удар по ТЕЦ у місті Орел. Є інформація про чотири "Фламінго", які були збиті засобами ППО РФ; 12 лютого 2026 року — удар по арсеналу ГРАУ у селі Котлубань за 500 км від лінії фронту. ЗСУ запустили шість ракет, точно влучила мінімум одна, внаслідок чого почалась детонація на площі складу 1200 кв. м; січень 2026 року — серія атак на полігон "Капустин Яр", з якого РФ запускає ракети "Орєшнік". 27 січня стались пуски чотирьох ракет, одна долетіла, але її збили засоби ППО; 20-21 лютого 2026 року — удар по заводу у Воткінську за 1300 км від України. Долетіло три ракети, мінімум одна влучила у цех, дотичний до виготовлення "Іскандерів" та "Ярс". Масштаби ураження — "критичні"; 28 березня 2026 року — удар по заводу "Промсинтез" у Чапаївську. Було три ракети, долетіло дві, але обидві не влучили.

Аналітики опублікував інфографіку з точками атак "Фламінго" та траєкторіями ракет. Бачимо, що успішні пуски ракет стались тоді, коли FP-5 летіли у напрямку південних регіонів РФ

Ракета Фламінго — дані про траєкторію польоту FP-5 серпень 2025-березень 2026 Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Дослідивши результати використання ракет "Фламінго", аналітик підсумував, що засіб ураження має проблеми з точністю, і це підтвердив головний конструктор. Водночас, публічно заявлені темпи виробництва та мало даних про випадки пусків можуть говорити про те, що інформація про це "не відома широкому загалу".

Зазначимо, Фокус писав про ракети "Фламінго" від компанії Fire Point. Серед іншого, ішлося про ураження цехів на заводі у Воткінську: у мережі з'явились кадри влучання ракети прямо у цех, який працював посеред ночі.

Тим часом у січні у головний конструктор Денис Штілерман опублікував кадри пуску балістичної ракети FP-7, яка може летіти на 200-300 км та бойовими характеристиками схожа на ATACMS. Крім того, з'ясувалось, що компанія працює над новим виробом — балістичною ракетою FP-9, яка має дальність 70-800 км та може долетіти до Москви.

Нагадуємо, 27 квітня у мережі опублікували фото ракети FP-9, яке показували на виставці зброї у Жешуві: аналітики зауважили, що вона дещо більша, ніж "Іскандер" ЗС РФ.