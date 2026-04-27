Компанія-виробник показала, як виглядає балістична ракета FP-9: синя і ширша за FP-7 (фото)

На конференції та збройній виставці "Road to URC – Security and Defense Dimension" у Жешуві (26-27 квітня 2026 року) у павільйони помітили презентацію балістичної ракети FP-9, розповіли у соцмережах. Поруч стояла FP-7, і це дало можливість порівняти, чим схожі й чим відрізняють українські новітні засоби ураження для ударів вглиб Російської Федерації. Що показала компанія-виробник на виставці, яку відвідали лідери України та Польщі?

На зображеннях з Жешува, ймовірно, вперше з'явилась в об'ємі, а не як зображення на екрані, українська балістична ракета FP-9, показали фото у Telegram-каналі OSINTерів DronBomber та в інших мережевих пабліках. При цьому не вказано, коли та хто саме зробив фото обох балістичних ракет під час публічного заходу, який спільно провели Польща та Україна.

У мережі відшукалось два зображення з місця подій.

На першому фото — обидві ракети, які стоять на тлі банера. У кадр потрапило кілька слів з банера. Підтверджується, що FP-9 матиме робочу дальність до 700 км, вагу бойового навантаження 800 кг, швидкість до 2100 м/с, висота — 50 км [ймовірно, число обрізане — ред.], максимальний час польоту 520 сек, точність 20 м. Крім того, обидві ракети пофарбовані у синє: не ясно, чи це особлива концепція компанії-виробника Fire Point чи випадковий колір, який гармонує з банером та оточенням.

Конструкція FP-9 — витягнутий циліндр з тонким конічним обтічним носом. Внизу бачимо хвостове оперення — це чотири стабілізатори трапецієподібної форми. Поверхня ракети максимально гладка, але помітно місце стику — шов між головною частиною та корпусом. Якщо порівняти далекобійну балістику з FP-7, яка стоїть поруч, то бачимо, що FP-9 вища у півтора раза (орієнтовно) і утричі товстіша.

Балістична ракета ЗСУ — FP-7 та FP-9 у Жешуві 26-27 квітня 2026 року Фото: З відкритих джерел

На фото з іншого ракурсу бачимо, що ракети FP-7 та FP-9 справді перебувають у приміщенні, у якому проводять безпекову конференцію у Жешуві. Також є кадр з презентації, на якому також зображено ракету, ймовірно, балістичну, у горизонтальному положенні. Порівняння з іншими об'єктам на фото (наприклад, зі стійками) показує, що може іти мова про FP-9, але цілковитої певності немає.

Балістична ракета ЗСУ — презентація FP-7 та FP-9 у Жешуві 26-27 квітня 2026 року Фото: З відкритих джерел

Зауважмо, не ясно, чи об'єкти на фото — це виставкові екземпляри справжніх ракет FP-9 та FP-7, чи макет з пластику та фанери.

Вироби Fire Point демонструвались на заході "Road to URC – Security and Defense Dimension" ("Шлях URC — вимір безпеки та оборони"). URC означає "Ukraine's recovery", тобто "відновлення України". У мережі з'явились кадри з виставки за участю 130 компаній з виробництва дронів та іншої зброї України, Польщі, Чехії, Британії та інших країн.

Балістична ракета ЗСУ — деталі про FP-9

Головний конструктор Денис Штілерман поки не коментував появу FP-9 на конференції у Жешуві. Один з останніх його дописів у соцмережі X датований 26 квітня: вказано, що "добряче так роздали квитки на Кобзона", і перед цим — перепост інформації про удар по Ярославському НПЗ

Зазначимо, раніше Фокус писав про ракети FP-7 та FP-9, які компанія-розробник Fire Point вперше показала восени 2025 року. Згідно з інфографікою з характеристикою обох засобів ураження, FP-7 має дальність у 200 км і дещо схожа на ракети ATACMS. Можливості FP-9 — дальність близько 800 км, що дає їй можливість дістати до Москви.

Весною 2026 року головний конструктор компанії Денис Штілерман опублікував кадри пуску FP-7. Бачимо, як ракета стартує з нахиленої пускової установки та летить вгору. До відео додається лаконічний підпис латиною, який у перекладі означає "хто як не ми".

Тим часом в одному з весняних інтерв'ю Штілерман повідомив, що компанія готова виготовити першу ракету FP-9 вже до влітку 2026 року, а FP-7 піде у серійне виробництво до кінця 2026 року. З його слів, засоби ППО РФ проходитиме, ймовірно, одна з чотирьох запущених ракет, але і "цього достатньо".

