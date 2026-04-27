Компания-производитель показала, как выглядит баллистическая ракета FP-9: синяя и шире FP-7 (фото)

На конференции и оружейной выставке "Road to URC — Security and Defense Dimension" в Жешуве (26-27 апреля 2026 года) в павильоне заметили презентацию баллистической ракеты FP-9, рассказали в соцсетях. Рядом стояла FP-7, и это дало возможность сравнить, чем похожи и чем отличаются украинские новейшие средства поражения для ударов вглубь Российской Федерации. Что показала компания-производитель на выставке, которую посетили лидеры Украины и Польши?

На изображениях с Жешува, вероятно, впервые появилась в объеме, а не как изображение на экране, украинская баллистическая ракета FP-9, показали фото в Telegram-канале OSINTеров DronBomber и в других сетевых пабликах. При этом не указано, когда и кто именно сделал фото обеих баллистических ракет во время публичного мероприятия, которое совместно провели Польша и Украина.

В сети отыскалось два изображения с места событий.

На первом фото — обе ракеты, которые стоят на фоне баннера. В кадр попало несколько слов с баннера. Подтверждается, что FP-9 будет иметь рабочую дальность до 700 км, вес боевой нагрузки 800 кг, скорость до 2100 м/с, высота — 50 км [вероятно, число обрезано — ред.], максимальное время полета 520 сек, точность 20 м. Кроме того, обе ракеты окрашены в синий цвет: не ясно, это особая концепция компании-производителя Fire Point или случайный цвет, который гармонирует с баннером и окружением.

Конструкция FP-9 — вытянутый цилиндр с тонким коническим обтекаемым носом. Внизу видим хвостовое оперение — это четыре стабилизатора трапециевидной формы. Поверхность ракеты максимально гладкая, но заметно место стыка — шов между головной частью и корпусом. Если сравнить дальнобойную баллистику с FP-7, которая стоит рядом, то видим, что FP-9 выше в полтора раза (ориентировочно) и в три раза толще.

Баллистическая ракета ВСУ — FP-7 и FP-9 в Жешуве 26-27 апреля 2026 года Фото: Из открытых источников

На фото с другого ракурса видим, что ракеты FP-7 и FP-9 действительно находятся в помещении, в котором проводят конференцию по безопасности в Жешуве. Также есть кадр из презентации, на котором также изображена ракета, вероятно, баллистическая, в горизонтальном положении. Сравнение с другими объектам на фото (например, со стойками) показывает, что может идти речь о FP-9, но полной уверенности нет.

Баллистическая ракета ВСУ — презентация FP-7 и FP-9 в Жешуве 26-27 апреля 2026 года Фото: Из открытых источников

Заметим, не ясно, объекты на фото — это выставочные экземпляры настоящих ракет FP-9 и FP-7 или макет из пластика и фанеры.

Изделия Fire Point демонстрировались на мероприятии "Road to URC — Security and Defense Dimension" ("Путь URC — измерение безопасности и обороны"). URC означает "Ukraine's recovery", то есть "восстановление Украины". В сети появились кадры с выставки с участием 130 компаний по производству дронов и другого оружия Украины, Польши, Чехии, Великобритании и других стран.

Баллистическая ракета ВСУ — детали о FP-9

Главный конструктор Денис Штилерман пока не комментировал появление FP-9 на конференции в Жешуве. Одно из последних его сообщений в соцсети X датировано 26 апреля: указано, что "хорошо так раздали билеты на Кобзона", и перед этим — перепост информации об ударе по Ярославскому НПЗ

Отметим, ранее Фокус писал о ракетах FP-7 и FP-9, которые компания-разработчик Fire Point впервые показала осенью 2025 года. Согласно инфографике с характеристикой обоих средств поражения, FP-7 имеет дальность в 200 км и несколько похожа на ракеты ATACMS. Возможности FP-9 — дальность около 800 км, что дает ей возможность достать до Москвы.

Весной 2026 года главный конструктор компании Денис Штилерман опубликовал кадры пуска FP-7. Видим, как ракета стартует с наклоненной пусковой установки и летит вверх. К видео прилагается лаконичная подпись на латыни, которая в переводе означает "кто как не мы".

Между тем в одном из весенних интервью Штилерман сообщил, что компания готова изготовить первую ракету FP-9 уже к лету 2026 года, а FP-7 пойдет в серийное производство к концу 2026 года. По его словам, средства ПВО РФ будет проходить, вероятно, одна из четырех запущенных ракет, но и "этого достаточно".

