Які наслідки удару "Нептуна" по "Атлант Аеро" в Таганрозі: цех рознесло навпіл (фото)

Ракети "Нептун" пошкодили чотири споруди на території заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі, показали високоякісні супутникові фото місцевості. Росіяни могли втрати частину потужностей для виробництва ударних дронів "Молнія" та розвідувальних дронів "Оріон", які шкодять Збройним силам України. Які нові деталі влучання показав супутник?

Оборонна компанія Vantor отримала нові фото околиці Таганрогу після прильотів в ніч на 19 квітня, ідеться у дописі Telegram-каналу Exilenova+. Супутник показав, що на території "Атлант Аеро" повністю зруйновано одну будівлі та ще три — серйозно пошкодили. Місцева влада поки не інформувала, чи здатна компанія продовжувати випускати безпілотники для російської армії.

Нові дані про результати ураження "Нептуном" з'явились у мережі зранку 24 квітня. На фото до удару бачимо вісім білих споруд у три ряди (два — по шість споруд, в одному — дві). Після удару у другому ряду зліва — будівля з чорною плямою на даху: може іти мова про пряме влучання та пробиття даху. Крім того, у нижньому ряду повністю знесло одну споруду: замість неї — дві деформовані частини розділені провалом. Аналітики виділили частину об'єктів червоним кольором (руйнування), частину — жовтим (купи уламків).

Вибухи у РФ — завод "Антлант Аеро" після удару 19 квітня Фото: Exilenova+

"Атлант Аеро" — російське підприємство, яке виготовляє ударно-розвідувальні дрони "Молнія" та комплектуючі для БПЛА "Оріон". ГУР Міноборони встановило, що ЗС РФ отримує від заводу БпЛА "Молнія-1" та "Молнія-1" (FPV-камікадзе літакового типу), "Молнія-2Р" (розвідник). При цьому жодна країна не наклала санкції на компанію, яка безпосередньо працює на ВПК РФ. РосЗМІ розповіли, що підприємство з'явилось у 2023 році й спеціалізувалось виключно на виробництві БпЛА. Виторг 2024 року — 6,9 млрд руб, а у 2025 році він зросла у вісім разів — до 57,8 млрд руб.

Вибухи у РФ — що сталось у Таганрозі 19 квітня

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ, коли було гучно у Таганрозі у районі авіаремонтного заводу на західній околиці міста. Перші повідомлення про гучні звуки та спалахи з'явились у мережі близько 4:45. На серії фото та відео — кадри пожежі на території російського міста. Губернатор Ростовської області запевнив, що відбулась атака БпЛА і що усі дрони начебто збиті російськими засобами ППО. Міноборони РФ підтвердило атаку українських безпілотників, але ні слова не сказало про можливість удару "Нептуна".

20 квітня медіа "Радіо Свобода" публікувало перші супутникові фото удару по "Атлант Аеро", а OSINTери провели геолокацію кадрів, опублікованих росіянами. З'ясувалось, що горіло в кількох місцях Таганрогу, серед іншого — на територією вказаного підприємства ВПК РФ у точці з координатами 47.20024, 38.88106. Щоб "Нептун" долетів до цілі, йому довелось пролетіти близько 200 км від лінії фронту, і російське ППО цьому не завадило.

