Супутник показав наслідки удару "Нептуна" по "Атлант Аеро" у Таганрозі: що рознесла ракета (фото)

Підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі, яке випускає ударні дрони "Молния" для Збройних сил Російської Федерації, втратило цілий цех внаслідок влучання ракети "Нептун", показали супутникові фото. Площа руйнування — близько 1 600 кв. м. Дані геолокації влучання 18-19 квітня підтвердили точку, у якій палав вогонь. Які наслідки рідкісного прильоту "Нептуна" по стратегічному об'єкту РФ?

Свіже супутникове фото виробництва ТОВ "Атлант Аеро" показало вісім цехів різного розміру, які з'явились на західній околиці Таганрога, свідчать зображення, опубліковані журналістом медіа "Радіо Свобода" Марком Крутовим. Після удару "Нептуна" замість однієї з будівель залишились руїни, які зафіксував супутник. Уражена точка розташована на 900 м на північний схід від спостерігача, який знімав спалахи вогню під час удару 19 квітня, показала геолокація OSINTера з ніком ne_kotletka.

Крутов опублікував два фото території "Атлант Аеро" у Таганрозі. На першому зображення — майданчик станом до 19 квітня, на якому збудували три ряди споруд: верхні два ряди — по три будівлі, нижній — дві. Наступний кадр — ця ж місцевість, але після ураження "Нептуном". Бачимо, що замість цілої споруди , крайньої зліва у нижньому ряду, — мішанина уламків. Крім того, лівіше також помітні пошкодження, які контрастують з ситуацією до влучання. Порівняння з іншими будівлям на Google maps показує, що знищений цех міг мати орієнтовну площу близько 1600 кв. м.

Вибухи у РФ — територія заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі до 19 квітня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Вибухи у РФ — територія заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі після 19 квітня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Точку удару по стратегічному об'єкту РФ у Таганрозі підтвердила геолокація ураження, яку провів OSINTер. Аналітики вивчив відео свідка інциденту, який знімав хмару вогню в ніч на 19 квітня. Геолокація показала, що спостерігач перебував у точці з координатами 47.20797865595026, 38.888964685907695 і на відстані майже кілометр від точки прильоту "Нептуна". Зона удару схожа на ту, яка фігурує на фото Крутова.

Точки, вказані на супутниковому фото, і вказану на геолокації, можна розмістити на карті Google. Супутникові дані показують, що можливі координати ураженого цеху "Атлант Аеро" — орієнтовно 47.20024, 38.88106. До всього, помітно, що ракета "Нептун" мала пролетіти близько 200 км до цілі, при чому безперешкодно проминула ППО на лінії фронту, над окупованими територіями й над заходом Ростовської області.

Вибухи у РФ — точка ураження у Таганрозі 20 квітня Фото: Google Maps

Вибухи у РФ — як "Нептун" вдарив по Таганрогу

Зранку 19 квітня стало відомо про вибухи у РФ і про можливе ураження підприємства "Атлант Аеро" з виготовлення дронів "Молния" для ЗСУ у Таганрозі. Гучні звуки почули близько 4:45, а потім з'явились кадри диму на території Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ). OSINTери розповіли про атаку на російське підприємство, а на сторінці Facebook Військово-Морських сил ЗСУ заявили, що вдарили ракетою "Нептун". Також уточнюється, що вдалось уразити стратегічний завод РФ, який, окрім "Молний", випускає комплектуючі для ударно-розвідувальних дронів "Орион" та іншу продукцію воєнного призначення. Командування не уточнило нило, який саме варіант "Нептуна" використали: аналітики порахували, що є три-чотири моделі. Водночас Генштаб у 2025 році інформував лише про два використання цього засобу ураження: 14 листопада по Новоросійську та 25 листопада по Таганрогу (по авіаремонтного заводу ім. Берієва та по "Атлант Аеро").

Зазначимо, Фокус писав про інші удари по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі. Аналогічні атаки відбулись 13 січня 2026 року. Крім того, у Таганрозі горіло на цьому ж заводі 25 червня 2025.

Нагадуємо, зранку 20 квітня пресслужба ГУР Міноборони назвала великі десантні кораблі РФ, які уразили у Севастопольській бухті.