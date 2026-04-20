Спутник показал последствия удара "Нептуна" по "Атлант Аэро" в Таганроге: что разнесла ракета (фото)

Предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге, которое выпускает ударные дроны "Молния" для Вооруженных сил Российской Федерации, потеряло целый цех в результате попадания ракеты "Нептун", показали спутниковые фото. Площадь разрушения — около 1 600 кв. м. Данные геолокации попадания 18-19 апреля подтвердили точку, в которой горел огонь. Какие последствия редкого прилета "Нептуна" по стратегическому объекту РФ?

Свежее спутниковое фото производства ООО "Атлант Аэро" показало восемь цехов разного размера, которые появились на западной окраине Таганрога, свидетельствуют изображения, опубликованные журналистом медиа "Радио Свобода" Марком Крутовым. После удара "Нептуна" вместо одного из зданий остались руины, которые зафиксировал спутник. Пораженная точка расположена на 900 м к северо-востоку от наблюдателя, который снимал вспышки огня во время удара 19 апреля, показала геолокация OSINTера с ником ne_kotletka.

Крутов опубликовал два фото территории "Атлант Аэро" в Таганроге. На первом изображение — площадка по состоянию до 19 апреля, на которой построили три ряда сооружений: верхние два ряда — по три здания, нижний — два. Следующий кадр — эта же местность, но после поражения "Нептуном". Видим, что вместо целого сооружения, крайнего слева в нижнем ряду, — мешанина обломков. Кроме того, левее также заметны повреждения, которые контрастируют с ситуацией до попадания. Сравнение с другими зданиям на Google maps показывает, что уничтоженный цех мог иметь ориентировочную площадь около 1600 кв. м.

Взрывы в РФ — территория завода "Атлант Аэро" в Таганроге до 19 апреля Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Взрывы в РФ — территория завода "Атлант Аэро" в Таганроге после 19 апреля Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Точку удара по стратегическому объекту РФ в Таганроге подтвердила геолокация поражения, которую провел OSINTер. Аналитики изучил видео свидетеля инцидента, который снимал облако огня в ночь на 19 апреля. Геолокация показала, что наблюдатель находился в точке с координатами 47.20797865595026, 38.888964685907695 и на расстоянии почти километр от точки прилета "Нептуна". Зона удара похожа на ту, которая фигурирует на фото Крутова.

Точки, указанные на спутниковом фото, и указанную на геолокации, можно разместить на карте Google. Спутниковые данные показывают, что возможные координаты пораженного цеха "Атлант Аэро" — ориентировочно 47.20024, 38.88106. Ко всему, заметно, что ракета "Нептун" должна была пролететь около 200 км до цели, причем беспрепятственно прошла ПВО на линии фронта, над оккупированными территориями и над западом Ростовской области.

Взрывы в РФ — точка поражения в Таганроге 20 апреля Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — как "Нептун" ударил по Таганрогу

Утром 19 апреля стало известно о взрывах в РФ и о возможном поражении предприятия "Атлант Аэро" по изготовлению дронов "Молния" для ВСУ в Таганроге. Громкие звуки услышали около 4:45, а затем появились кадры дыма на территории Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ). OSINTеры рассказали об атаке на российское предприятие, а на странице Facebook Военно-Морских сил ВСУ заявили, что ударили ракетой "Нептун". Также уточняется, что удалось поразить стратегический завод РФ, который, кроме "Молний", выпускает комплектующие для ударно-разведывательных дронов "Орион" и другую продукцию военного назначения. Командование не рассказало, какой именно вариант "Нептуна" использовали: аналитики посчитали, что есть три-четыре модели. В то же время Генштаб в 2025 году информировал лишь о двух использованиях этого средства поражения: 14 ноября по Новороссийску и 25 ноября по Таганрогу (по авиаремонтному заводу им. Бериева и по "Атлант Аэро").

Отметим, Фокус писал о других ударах по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге. Аналогичные атаки произошли 13 января 2026 года. Кроме того, в Таганроге горело на этом же заводе 25 июня 2025 года.

Напоминаем, утром 20 апреля пресс-служба ГУР Минобороны назвала большие десантные корабли РФ, которые поразили в Севастопольской бухте.