Перший відомий випадок: на Луганщині ліквідували студента з РФ, завербованого до військ БПЛА

В Луганській області ліквідували 23-річного російського студента Валерія Аверіна, якого Міністерство оборони РФ завербувало до новостворених військ безпілотних систем. Мешканець Бурятії загинув уже через кілька днів після відправлення на фронт під час мінометного обстрілу.

Журналісти встановили перший відомий випадок загибелі російського студента, якого завербували на службу до військ безпілотних систем РФ, повідомили BBC News Russian. 23-річний житель Бурятії Валерій Аверін загинув на Луганщині 6 квітня. За даними журналістів, Аверін підписав контракт із Міноборони РФ на початку січня. Після цього він проходив підготовку як оператор БпЛА. Прийомна мати Валерія, Оксана Афанасьєва, розповіла, що навчання завершилося наприкінці березня.

"Дитина три місяці вчилася на оператора БПЛА, а ми його — у штурм, у саму м’ясорубку. Того, хто в армії не служив", — розповіла Оксана Афанасьєва.

Востаннє син зв’язувався з нею 2 квітня та сказав, що їде туди, де "немає зв’язку". Вже 8 квітня жінці повідомили про загибель Валерія Аверіна під час мінометного обстрілу на фронті в Україні. За словами жінки, Валерій давно хотів служити в армії, однак раніше його не брали на службу.

"Сказали, що психічно неврівноважений чи щось таке. Він мене обдурив — сказав, що поїхав заробляти на Wildberries. І коли я дізналася, що він підписав контракт, ледь не збожеволіла", — заявила прийомна мати загиблого.

Відомо, що до 11 років Валерій Аверін виховувався у дитячому будинку, після чого потрапив до прийомної родини. На момент підписання контракту з Міноборони РФ він навчався на останньому курсі Бурятського республіканського технікуму будівельних і промислових технологій.

Міноборони Росії офіційно оголосило про створення військ безпілотних систем у середині 2025 року. Після цього у РФ почалася кампанія із залучення студентів до нових підрозділів. У технікумі, де навчався Валерій Аверін, регулярно проводили так звані "уроки мужності", під час яких студентів агітували підписувати контракти на службу в армії РФ. Крім того, військова частина №63411 організовувала "виставку інженерного озброєння", де демонстрували, зокрема, і безпілотники.

