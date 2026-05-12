ЗС РФ б'ють "некерованими" БпЛА по житлових будинках: у ISW пояснили особливості нової тактики

Російська армія змінила тактику ударів по українських містах і почала активніше використовувати швидкісні безпілотники, які складно контролювати під час польоту. Через це окупанти спрямовують дрони не по окремих військових цілях, а по великих об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинках.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські війська активніше використовують ударні безпілотники БМ-35 та БМ-70 для атак по українських містах поблизу фронту. Про особливості роботи цих дронів розповів радник Міністерства оборони України та спеціаліст із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, проблема полягає у тому, що російські оператори не здатні стабільно контролювати безпілотник під час польоту на низькій висоті. Через втрату сигналу або складнощі з керуванням дрони не можуть точно вражати рухомі цілі. Саме тому їх почали використовувати для ударів по великих нерухомих об’єктах, які складніше "промахнути".

Відео дня

Йдеться, зокрема, про багатоповерхівки та житлові квартали у Сумах, Краматорську та інших містах, які регулярно опиняються під російськими атаками.

Крім того, Бескрестнов пояснив, що дрони серії БМ летять на надзвичайно великій швидкості — близько 200 кілометрів на годину біля землі. На практиці це означає, що після запуску оператор лише частково може коригувати напрямок польоту. Фактично безпілотник перетворюється на неконтрольований ударний апарат, який спрямовують у бік великої цілі.

Водночас російські оператори запускають і координують ці дрони з віддалених позицій. Для цього вони використовують спеціально облаштовані точки на дахах багатоповерхових будинків, розташованих щонайменше за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Ще однією серйозною проблемою, за словами експерта, залишається дефіцит сучасних систем радіоелектронної боротьби, які могли б ефективно придушувати аналогові відеосигнали таких безпілотників. Наявні комплекси не забезпечують стабільного глушіння на великих дистанціях, а це суттєво ускладнює боротьбу з новою тактикою РФ.

Окрім дронів, Росія продовжує модернізувати й ракетне озброєння. У своєму звіті ISW посилається на дані Міністерства оборони України, згідно з якими з початку повномасштабної війни російська армія створила кілька нових модифікацій крилатої ракети Х-101. Головна мета таких змін — зробити ракети більш руйнівними та ускладнити їх перехоплення українською протиповітряною обороною.

За інформацією українського оборонного відомства, російські конструктори свідомо зменшили дальність польоту Х-101. Частину паливних баків прибрали, щоб звільнити місце для додаткової бойової частини. У результаті ракета отримала потужніше спорядження та здатна завдавати масштабніших руйнувань.

Крім того, окремі модифікації Х-101 оснащують касетними боєприпасами. Після вибуху така ракета розкидає велику кількість дрібних елементів, які уражають значну площу. Частина з них містить цирконієві компоненти, що після удару займаються та провокують сильні пожежі.

Також, за даними Міноборони України, Росія почала використовувати нові типи вибухових речовин, потужність яких на третину перевищує попередні аналоги. Одночасно модернізуються системи наведення та засоби радіоелектронного захисту ракет, щоб зробити їх менш вразливими для української ППО.

Попри це, українські сили протиповітряної оборони продовжують демонструвати високі результати. За офіційними даними, із початку 2026 року українські військові збили 88% російських крилатих ракет Х-101, Х-55 та Х-555, які застосовувалися під час атак.

У Міноборони також звертають увагу, що постійні масовані обстріли поступово виснажують російську стратегічну авіацію. Зокрема, кожен виліт бомбардувальника Ту-160 для запуску ракет по території України суттєво скорочує ресурс його двигунів. Крім того, російські літаки Ту-95МС тепер несуть значно менше ракет, ніж раніше.

Нагадаємо, що в ніч на 12 травня російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Україні. У Києві, на Київщині та в Дніпрі внаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків, дитячого садка й транспортної інфраструктури, також повідомляється про одного пораненого.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 12 травня російські війська запустили по Україні 216 БпЛА різних типів із восьми напрямків. Зокрема, з цих цілей наші військові знищили 192 ворожі дрони.