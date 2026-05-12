ВС РФ бьют "неуправляемыми" БпЛА по жилым домам: в ISW объяснили особенности новой тактики

Российская армия изменила тактику ударов по украинским городам и начала активнее использовать скоростные беспилотники, которые сложно контролировать во время полета. Поэтому оккупанты направляют дроны не по отдельным военным целям, а по крупным объектам гражданской инфраструктуры, в частности жилым домам.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), в последнее время российские войска активнее используют ударные беспилотники БМ-35 и БМ-70 для атак по украинским городам вблизи фронта. Об особенностях работы этих дронов рассказал советник Министерства обороны Украины и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, проблема заключается в том, что российские операторы не способны стабильно контролировать беспилотник во время полета на низкой высоте. Из-за потери сигнала или сложностей с управлением дроны не могут точно поражать движущиеся цели. Именно поэтому их начали использовать для ударов по крупным неподвижным объектам, которые сложнее "промахнуть".

Речь идет, в частности, о многоэтажках и жилых кварталах в Сумах, Краматорске и других городах, которые регулярно оказываются под российскими атаками.

Кроме того, Бескрестнов пояснил, что дроны серии БМ летят на чрезвычайно большой скорости — около 200 километров в час у земли. На практике это означает, что после запуска оператор лишь частично может корректировать направление полета. Фактически беспилотник превращается в неконтролируемый ударный аппарат, который направляют в сторону крупной цели.

В то же время российские операторы запускают и координируют эти дроны с удаленных позиций. Для этого они используют специально оборудованные точки на крышах многоэтажных домов, расположенных минимум в 15 километрах от линии боевого соприкосновения.

Еще одной серьезной проблемой, по словам эксперта, остается дефицит современных систем радиоэлектронной борьбы, которые могли бы эффективно подавлять аналоговые видеосигналы таких беспилотников. Имеющиеся комплексы не обеспечивают стабильного глушения на больших дистанциях, а это существенно усложняет борьбу с новой тактикой РФ.

Кроме дронов, Россия продолжает модернизировать и ракетное вооружение. В своем отчете ISW ссылается на данные Министерства обороны Украины, согласно которым с начала полномасштабной войны российская армия создала несколько новых модификаций крылатой ракеты Х-101. Главная цель таких изменений — сделать ракеты более разрушительными и усложнить их перехват украинской противовоздушной обороной.

По информации украинского оборонного ведомства, российские конструкторы сознательно уменьшили дальность полета Х-101. Часть топливных баков убрали, чтобы освободить место для дополнительной боевой части. В результате ракета получила более мощное снаряжение и способна наносить более масштабные разрушения.

Кроме того, отдельные модификации Х-101 оснащают кассетными боеприпасами. После взрыва такая ракета разбрасывает большое количество мелких элементов, которые поражают значительную площадь. Часть из них содержит циркониевые компоненты, которые после удара воспламеняются и провоцируют сильные пожары.

Также, по данным Минобороны Украины, Россия начала использовать новые типы взрывчатых веществ, мощность которых на треть превышает предыдущие аналоги. Одновременно модернизируются системы наведения и средства радиоэлектронной защиты ракет, чтобы сделать их менее уязвимыми для украинской ПВО.

Несмотря на это, украинские силы противовоздушной обороны продолжают демонстрировать высокие результаты. По официальным данным, с начала 2026 года украинские военные сбили 88% российских крылатых ракет Х-101, Х-55 и Х-555, которые применялись во время атак.

В Минобороны также обращают внимание, что постоянные массированные обстрелы постепенно истощают российскую стратегическую авиацию. В частности, каждый вылет бомбардировщика Ту-160 для запуска ракет по территории Украины существенно сокращает ресурс его двигателей. Кроме того, российские самолеты Ту-95МС теперь несут значительно меньше ракет, чем раньше.

Напомним, что в ночь на 12 мая российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Украине. В Киеве, Киевской области и в Днепре в результате обстрела возникли пожары и повреждения гражданских объектов, в частности жилых домов, детского сада и транспортной инфраструктуры, также сообщается об одном раненом.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 12 мая российские войска запустили по Украине 216 БПЛА различных типов с восьми направлений. В частности, из этих целей наши военные уничтожили 192 вражеских дрона.