Путін дав йому звання: загинув адмін пропагандистського каналу, що хизувався кадрами вбивств херсонців

Росіяни повідомили про смерть одного з адміністраторів пропагандистського Telegram-каналу "От Мариуполя до Карпат", пов'язаного з підрозділом "Ескадрон" 18-ї загальновійськової армії РФ. Там зокрема окупанти звітували про наслідки полювань на цивільних у Херсонській області.

Автори, які ведуть паблік, підтвердили смерть одного з адміністраторів, проте ім'я не розкрили, повідомило медіа Astra. Однак у коментарях до допису користувачі пишуть, що, ймовірно, загиблим є Олександр Шептура.

"Господь забирає кращих із кращих. У нас на каналі величезне горе. Бути воїном — жити вічно. Пробач нас усіх, брате", — йшлося у повідомленні пропагандистського каналу.

Допис про смерть російського силовика Шептури

Мав звання від Путіна і фігурує у злочинах

Олександр Шептура був представником окупаційного силового блоку в окупованій частині Донецької області. Він мав звання генерал-майора поліції РФ, яке йому у 2023 році указом присвоїв російський диктатор Володимир Путін. Допис із цим указом публікували у вищезгаданому пропагандистському каналі.

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Шептура брав участь у повномасштабній війні Росії проти України на боці окупантів. Воював на херсонському напрямку.

Ім'я Шептури також фігурувало у матеріалах Донецької прокуратури про викрадення та тортури людей в окупованому Донецьку, з'ясували розслідувачі. Сам пропагандист був зареєстрований за адресою у місті Ростов-на-Дону.

Раніше Telegram-канал "От Мариуполя до Карпат" привернув увагу оглядачів кадрами, як російські дрони тероризують цивільних у Херсоні. Один із дописів демонстрував, як дрон скидає боєприпаси прямо на пішохода у місті. Ці кадри були підписані словами про те, що автори "вирішують, кому ходити по землі російській чи вмерти під парканом".

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