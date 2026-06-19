Полювання на цивільних: Сили оборони ліквідували оператора БПЛА, що атакував Херсон

Сили оборони України ліквідували одного з російських операторів безпілотників, який, за словами волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка, був причетний до злочинів проти мирних жителів Херсона.

Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram.

За його словами, ліквідований військовий входив до групи операторів БПЛА, які полювали на цивільних у Херсоні та публікували відео своїх атак.

“Сили оборони України ліквідували ще одного російського виродка, який вбивав цивільних херсонців”, — написав Стерненко.

Скриншот поста з каналу "Від Маріуполя до Карпат" Фото: Скриншот

Він також заявив, що раніше гарантував грошову винагороду за ліквідацію осіб, причетних до таких злочинів, і попросив українських військових, які виконали цю операцію, зв’язатися з ним.

За словами Стерненка, до цього угруповання належать Цолак Григорян, Нікіта Губарь, Ніколай Денисенко, Владімір Клімов, Вячеслав Корненков, Віктор Нижніков, Руслан Нугаєв, Владімір Орлов, Іван Прусаченко та Олєг Пухляков.

Відео дня

Також Стерненко повідомив, що одним з авторів каналу, де публікуються відео атак на цивільних, був ліквідований колаборант Олександр Шептура. За його словами, у 2023 році Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-майора поліції, а сам Шептура відомий викраденнями та катуваннями людей у Донецьку.

Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти повідомили про загибель одного з адміністраторів Telegram-каналу "От Мариуполя до Карпат", який публікував відео атак дронів на цивільних у Херсоні. Ім’я загиблого офіційно не назвали, однак у коментарях припускають, що йдеться про Олександра Шептуру.

Також у Підмосков'ї внаслідок вибуху автомобіля в Балашисі міг загинути генерал-лейтенант Міноборони РФ Дамір Давидов, який відповідав за постачання ракет і артилерійських боєприпасів російській армії.