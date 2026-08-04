"Сафари" на гражданских в Херсоне: оккупанты ударили FPV-дроном по продавцу на рынке (фото)

Полиция опубликовала видео, на котором видно, как российские оккупанты устроили "охоту" FPV-дроном на гражданского мужчину, торговавшего на рынке в Херсоне.

"От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняет гнев. Их должен увидеть весь мир. Именно так "воюют" россияне. Они целенаправленно охотятся на гражданских", — сообщили в Нацполиции.

Муж выжил после удара русским дроном, но получил контузию и ранение Фото: Нацполиция

На видео видно, что российский беспилотник сначала летал за мужчиной, а затем взорвался рядом.

Как сообщили в Национальной полиции, 52-летний житель Николаевской области выжил. Он получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию.

"У мужчины на видео нет никаких признаков комботанта, он просто торгует на рынке. Однако для военных страны-агрессора он все равно — цель", — заявили правоохранители.

В полиции отметили, что принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Відео дня

"Отмечаем: если вы заметили дрон, ни в коем случае не пытайтесь его снимать. Немедленно ищите укрытия. Никакие кадры не стоят вашей жизни или здоровья!" – напомнили полицейские.

Фокус писал, что Силы обороны Украины были ликвидированы одним из российских операторов беспилотников, который, по словам волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко, был причастен к преступлениям против мирных жителей Херсона.

А российские пропагандисты сообщили о гибели одного из администраторов Telegram-канала "От Мариуполя до Карпат", публиковавшего видео атак дронов на гражданских в Херсоне. Имя погибшего официально не назвали, однако в комментариях предполагают, что речь идет об Александре Шептуре.