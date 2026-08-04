"Сафарі" на цивільних у Херсоні: окупанти вдарили FPV-дроном по продавцю на ринку (фото)
Поліція опублікувала відео, на якому видно, як російські окупанти влаштували "полювання" FPV-дроном на цивільного чоловіка, який торгував на ринку у Херсоні.
"Від цих кадрів холоне кров, а серце наповнює гнів. Їх має побачити весь світ. Саме так "воюють" росіяни. Вони цілеспрямовано полюють на цивільних", — повідомили у Нацполіції.
На відео видно, що російський безпілотник спочатку літав за чоловіком, а потім вибухнув поруч.
Як повідомили у Національній поліції, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію.
"Чоловік на відео не має жодних ознак комботанта, він просто торгує на ринку. Однак для військових країни-агресора він все одно — ціль", — заявили правоохоронці.
В поліції зазначили, що вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.
"Наголошуємо: якщо ви помітили дрон, ні в якому разі не намагайтеся його знімати. Негайно шукайте укриття. Жодні кадри не вартують вашого життя чи здоров'я!" – нагадали поліцейські.
Фокус писав, що Сили оборони України ліквідували одного з російських операторів безпілотників, який, за словами волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка, був причетний до злочинів проти мирних жителів Херсона.
А російські пропагандисти повідомили про загибель одного з адміністраторів Telegram-каналу "От Мариуполя до Карпат", який публікував відео атак дронів на цивільних у Херсоні. Ім'я загиблого офіційно не назвали, однак у коментарях припускають, що йдеться про Олександра Шептуру.