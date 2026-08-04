"Сафарі" на цивільних у Херсоні: окупанти вдарили FPV-дроном по продавцю на ринку (фото)

Поліція опублікувала відео, на якому видно, як російські окупанти влаштували "полювання" FPV-дроном на цивільного чоловіка, який торгував на ринку у Херсоні.

"Від цих кадрів холоне кров, а серце наповнює гнів. Їх має побачити весь світ. Саме так "воюють" росіяни. Вони цілеспрямовано полюють на цивільних", — повідомили у Нацполіції.

Чоловік вижив після удару російським дроном, але отримав контузію та поранення Фото: Нацполіція

На відео видно, що російський безпілотник спочатку літав за чоловіком, а потім вибухнув поруч.

Як повідомили у Національній поліції, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію.

"Чоловік на відео не має жодних ознак комботанта, він просто торгує на ринку. Однак для військових країни-агресора він все одно — ціль", — заявили правоохоронці.

В поліції зазначили, що вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

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"Наголошуємо: якщо ви помітили дрон, ні в якому разі не намагайтеся його знімати. Негайно шукайте укриття. Жодні кадри не вартують вашого життя чи здоров'я!" – нагадали поліцейські.

Фокус писав, що Сили оборони України ліквідували одного з російських операторів безпілотників, який, за словами волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка, був причетний до злочинів проти мирних жителів Херсона.

А російські пропагандисти повідомили про загибель одного з адміністраторів Telegram-каналу "От Мариуполя до Карпат", який публікував відео атак дронів на цивільних у Херсоні. Ім'я загиблого офіційно не назвали, однак у коментарях припускають, що йдеться про Олександра Шептуру.