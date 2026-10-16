Папа Римский Лев XIV позвонил Путину: они обсудили гуманитарную ситуацию в Олешках

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, в ходе которого поднял вопрос о гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области. Понтифик призвал Путина к прекращению огня.

Как сообщает Vatican News, прекращение огня крайне необходимо для обеспечения доставки продовольствия и медицинской помощи, а также для добровольной и безопасной эвакуации гражданского населения.

"В ходе беседы Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность крайне тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", — говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола.

В конце беседы Лев XIV подтвердил готовность Святого Престола содействовать диалогу и миру.

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Последний раз Папа Римский звонил Путину ещё в июне 2025 года. Тогда он призвал диктатора РФ к мирному жесту и напомнил о мирных инициативах по обмену пленными.

Мы уже сообщали, что СБУ предупреждает о подготовке оккупантами РФ ряда информационно-психологических спецопераций в связи с ситуацией во временно оккупированном городе Олешки. Подразделения РФ получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием местных жителей.

Напомним, Фокус писал о ситуации в Олешках и о том, почему российские военные не позволяют эвакуировать оттуда мирных жителей.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с РФ были согласованы списки людей для эвакуации из Олешек, однако россияне не подтверждают свою готовность провести гуманитарную миссию.