Папа Римский Лев XIV позвонил Путину: они обсудили гуманитарную ситуацию в Олешках
Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, в ходе которого поднял вопрос о гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области. Понтифик призвал Путина к прекращению огня.
Как сообщает Vatican News, прекращение огня крайне необходимо для обеспечения доставки продовольствия и медицинской помощи, а также для добровольной и безопасной эвакуации гражданского населения.
"В ходе беседы Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность крайне тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", — говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола.
В конце беседы Лев XIV подтвердил готовность Святого Престола содействовать диалогу и миру.
Последний раз Папа Римский звонил Путину ещё в июне 2025 года. Тогда он призвал диктатора РФ к мирному жесту и напомнил о мирных инициативах по обмену пленными.
Мы уже сообщали, что СБУ предупреждает о подготовке оккупантами РФ ряда информационно-психологических спецопераций в связи с ситуацией во временно оккупированном городе Олешки. Подразделения РФ получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием местных жителей.
Напомним, Фокус писал о ситуации в Олешках и о том, почему российские военные не позволяют эвакуировать оттуда мирных жителей.
Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с РФ были согласованы списки людей для эвакуации из Олешек, однако россияне не подтверждают свою готовность провести гуманитарную миссию.