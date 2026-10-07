Россияне готовят порцию лжи и пропаганды о ситуации в Олешках, — СБУ

Служба безопасности Украины предупреждает, что Российская Федерация активизировала подготовку ряда информационно-психологических спецопераций в связи с ситуацией во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области.

Эти данные СБУ выявила в ходе своей контрразведывательной деятельности. Известно, что военнослужащие одного из подразделений оккупантов получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием жителей оккупированных Олешек.

Россияне снимут пропагандистские ролики, в которых те местные жители, которые ещё остались в городе, должны:

обвинить Силы обороны Украины в постоянных обстрелах и блокаде города;

дискредитировать решения военно-политического руководства нашего государства;

выразить положительное отношение и благодарность военным страны-агрессора.

По данным СБУ, реализация вражеской ИПСО запланирована на октябрь — начало ноября этого года.

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"Отметим, что агрессор не добивается успехов на поле боя, поэтому любыми способами пытается подорвать психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства", — сообщили в СБУ.

В Службе безопасности обратились к СМИ и гражданам с призывом:

критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации;

не доверять публикациям враждебных или пророссийских Telegram-каналов;

не распространять непроверенные данные;

использовать информацию исключительно из официальных источников.

В сообщении отмечается, что СБУ систематически противодействует попыткам российских спецслужб и военных проводить информационно-психологические операции против Украины, разоблачает замыслы противника и принимает комплексные меры по их нейтрализации.

Тем временем омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал памятку для СМИ и объяснил, как правильно освещать ситуацию в Олешках, чтобы не навредить людям, которые там еще остались. В частности, не следует описывать маршруты, по которым можно покинуть оккупированный город, и не показывать людей, которым удалось получить помощь, сбрасываемую ВСУ с дронов. Ведь россияне терроризируют людей и отбирают у них последнее.

Напомним, "Фокус" писал о ситуации в Олешках и о том, почему российские военные не позволяют эвакуировать оттуда мирных жителей.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с РФ были согласованы списки людей для эвакуации из Олешек, однако россияне не подтверждают свою готовность провести гуманитарную миссию.