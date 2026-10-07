Росіяни готують порцію брехні та пропаганди про ситуацію в Олешках, — СБУ

Служба безпеки України попереджає, що російська федерація активізувала підготовку низки інформаційно-психологічних спецоперацій щодо ситуації у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.

Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності. Відомо, що військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ підготувати серію "компрометуючих" інтерв'ю за участі жителів окупованих Олешок.

Росіяни знімуть пропагандистські ролики, в яких ті місцеві жителі, які ще лишились у місті, мають:

звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста;

дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;

висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора.

За даними СБУ, реалізація ворожої ІПСО запланована на жовтень – початок листопада цього року.

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"Зазначимо, що агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави", - повідомили в СБУ.

У Службі безпеки закликали ЗМІ та громадян:

критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації;

не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів;

не поширювати неперевірені дані;

використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.

В повідомленні зазначено, що СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України, викриває задуми противника та вживає комплексних заходів для їх нейтралізації.

Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував пам'ятку для ЗМІ та пояснив, як правильно розповідати про ситуацію в Олешках, аби не нашкодити людям, які там ще лишились. Зокрема, не описувати маршрути, якими можна покинути окуповане місто та не показувати людей, яким вдалось отримати допомогу, яку ЗСУ скидають із дронів. Адже росіяни тероризують людей та відбирають в них останнє.

Нагадаємо, Фокус писав про ситуацію в Олешках і чому російські військові не дають евакуювати звідти цивільних.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що з РФ було узгоджено списки людей для евакуації з Олешок, однак росіяни не підтверджують свою готовність провести гуманітарну місію.